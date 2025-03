V Pásmu Gazy končí první fáze příměří. Hnutí Hamás odmítá novou formulaci jeho prodloužení

Palestinské teroristické hnutí Hamás uvedlo, že odmítá novou formulaci prodloužení první fáze příměří s Izraelem, jejímž posledním dnem je sobota. Jeho mluvčí rovněž podle agentury Reuters uvedl, že Hamás zatím není zapojen do jednání o druhé fázi klidu zbraní. Podle agentury AFP dohoda o příměří, jež začala platit 19. ledna, obsahuje klauzuli, která má automaticky prodloužit první fázi příměří, pokud probíhá jednání o fázi druhé. Gaza 18:43 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válka v Gaze začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael. Ten v říjnu 2023 v odvetě zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy | Foto: Dawoud Abu Alkas | Zdroj: Reuters

Server The Times of Israel (ToI) v sobotu napsal, že rozhovory by měly v sobotu pokračovat a že v pátek se z Káhiry vrátil izraelský vyjednávací tým. Egypt, který spolu s Katarem a Spojenými státy jednání mezi Izraelem a Hamásem dlouhodobě zprostředkovává, oznámil obnovení rozhovorů ve čtvrtek.

V pátek agentura Reuters informovala, že Izrael nabídl Hamásu prodloužení příměří v Pásmu Gazy o dalších 42 dní.

Hamás ale trvá na původním plnění dohody ohledně druhé fáze příměří. Ta rámcově počítala s propuštěním zbývajících živých rukojmích držených palestinskými ozbrojenci v Pásmu Gazy, úplným odchodem izraelských vojáků z tohoto palestinského území a časově neomezeným zastavením bojů.

Přesné podmínky druhé fáze ale měly být projednány v první fázi příměří, která začala 19. ledna a nyní po 42 dnech končí.

25 propuštěných

V první fázi příměří Hamás a jeho spojenci z organizace Palestinský islámský džihád propustili 25 izraelských rukojmích a předali pozůstatky osmi dalších, a to výměnou za asi 1800 Palestinců z izraelských věznic, napsala v sobotu agentura AFP. Nad rámec dohody o příměří propustil Hamás i pět thajských rukojmích.

Válka v Gaze začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a 251 osob unesli. Šest desítek unesených zůstává v zajetí, ale nejméně polovina z nich je mrtvá.

Izrael v říjnu 2023 v odvetě zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy, při níž podle tamního ministerstva zdravotnictví, ovládaného Hamásem, zemřelo přes 48 000 Palestinců, většinou rovněž civilistů. Tisíce mrtvých jsou zřejmě stále v sutinách domů zničených izraelským bombardováním.

Izraelská vláda se podle serveru ToI zdráhá stáhnout z Pásma Gazy zcela své vojáky, dokud tam bude mít jakoukoli moc Hamás. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dlouhodobě označuje za prioritu zničení Hamásu, což se ale nepovedlo za víc než rok války a podle některých je to nereálné.

V sobotu začíná muslimský postní měsíc ramadán, připomněla AFP. Podle ní Palestinci ve válkou zničeném Chán Júnisu už vyvěšovali tradiční ramadánové lucerny a vykonávali povinné modlitby.

Agentura AFP v sobotu také napsala, že v pátek bylo příměří přerušeno poměrně vzácným incidentem, kdy izraelská armáda provedla letecký úder proti dvěma „podezřelým“, kteří se blížili k jejím jednotkám na jihu Pásma Gazy. Nemocnice v Chán Júnisu podle AFP oznámila, že přijala jednoho mrtvého „zabitého při útoku“.