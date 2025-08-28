V Polsku při zkoušce na leteckou show havarovala stíhačka F-16. Narazila do ranveje, pilot zemřel
Při zkoušce na leteckou show v Radomi v centrální části Polska havaroval letoun F-16, pilot zahynul. Ve čtvrtek večer o tom na síti X informoval mluvčí polské vlády Adam Szlapka. Podle agentury PAP šlo o stroj polského letectva. Agentura Reuters napsala, že letadlo vpodvečer narazilo na ranvej a poškodilo ji. Letecká show plánovaná na víkend byla zrušena.
„Tragédie v Radomi. Během příprav na leteckou show havaroval letoun F-16. Pilot bohužel zemřel," uvedl Szlapka. Dodal, že na místo neštěstí zamířil ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, který je v kontaktu s premiérem Donaldem Tuskem. Více informací neposkytl.
Koordinátor zpravodajských služeb Tomasz Siemoniak havárii vojenského letounu označil za tragickou událost pro polské letectvo. Jde podle něj o první havárii stroje F-16 patřícího polským vzdušným silám, napsala agentura PAP. Oznámil také vyšetřování příčin události, o okolnostech tragédie nechtěl spekulovat.
Server Onet sdílel video, na kterém je vidět, jak se letoun prudce řítí k zemi, naráží do ranveje a vznítí se. Podle informací tohoto webu pilot prováděl nad letištěm otočku a stroj pravděpodobně ztratil aerodynamický vztlak.
Americký bojový letoun F-16 je nejrozšířenější západní stroj svého druhu. Ve službě je přes čtyři desítky let. Jednomotorový stroj původně vyvíjený jako stíhačka se nakonec uplatnil i při bombardování.
AirSHOW Radom je největší leteckou přehlídkou v Polsku a patří mezi přední takové akce v Evropě. Letos se jí mělo účastnit 150 letadel ze 20 zemí.