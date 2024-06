V případě války s Hizballáhem nebude v Izraeli nikde bezpečno, varuje vůdce hnutí Nasralláh

Vůdce šíitského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh varoval, že otevřená válka s Izraelem by ze strany jeho hnutí neměla pravidel ani hranic. Nikde v Izraeli by podle něj v případě války nebylo bezpečno. Nasralláh podle deníku Haarec rovněž prohlásil, že do války by se zapojil i Kypr, pokud by izraelskému letectvu poskytl svá letiště.

