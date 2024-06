V Rafahu zabila ukrytá nálož čtyři izraelské vojáky. Dalších sedm utrpělo zranění

V Rafahu na jihu Pásma Gazy v pondělí zahynuli čtyři izraelští vojáci. Podle prohlášení armády je zabila nálož nastražená v budově. Dvěma nejmladším bylo 19 let, dalším 20 a 24 let. Při incidentu další vojáci utrpěli zranění. Palestinská média mezitím informovala o izraelském bombardování rezidenční oblasti na severu města Gaza, při němž zahynulo osm lidí, většinou děti, píše stanice Al-Džazíra. Rafah 11:15 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válka mezi Izraelem a Hamásem (ilustrační foto) | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Podle prvotního šetření armády průzkumná jednotka vojáků operovala v Rafahu ve čtvrti Šabúra, kde do podezřelé budovy hodila výbušninu, která měla odpálit všechny nastražené nálože. Žádný další výbuch se neozval, dva vojáci proto vstoupili dovnitř. Následná exploze ukryté nálože způsobila částečný kolaps třípatrového objektu a smrt čtyř vojáků. Dalších sedm vojáků utrpělo zranění, stav pěti z nich je označován jako vážný.

Armáda uvádí, že při pozdější prohlídce byl nalezen vstup do podzemní šachty, a domnívá se, že budova patřila příslušníkovi palestinského teroristickému hnutí Hamás, píše server The Times of Israel.

Počet izraelských vojáků padlých v Pásmu Gazy se po pondělku zvýšil na 299.

Zpráva o bombardování Gazy a padlých vojácích přichází krátce poté, co Rada bezpečnosti OSN schválila svou první rezoluci podporující dohodu o příměří mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy, kde válka pokračuje už osm měsíců.

Plán ve třech fázích předpokládá vyjednání trvalého ukončení bojů, propuštění zbývajících izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně a poválečnou obnovu zdevastovaného palestinského území.

Válku vyprovokoval teroristický útok Hamásu a dalších radikálních skupin ze 7. října, při němž palestinští ozbrojenci pozabíjeli téměř 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších asi 250 odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Izrael v odvetě zahájil masivní ofenzivu, při které podle ministerstva zdravotnictví kontrolovaného Hamásem přišlo v Pásmu Gazy o život přes 37 000 Palestinců. Údaje není možné nezávisle ověřit.