V říjnu druhá, brzy třetí. Putin ohlásil schválení další vakcíny proti koronaviru

Ruské úřady schválily druhou ruskou vakcínu proti koronaviru, tentokráte ze sibiřského střediska Vektor, a třetí vakcína je blízko dokončení. Oznámil to prezident Vladimir Putin. Vicepremiérka Taťjana Golikovová ujistila, že situace s koronavirem je zvládnutelná a nevyžaduje přijetí omezujících opatření. Moskva 17:15 14. října 2020

„Středisko Vektor z Novosibirska dnes (ve středu) dosáhlo schválení druhé ruské vakcíny proti koronaviru EpiVakKorona,“ uvedl Putin na poradě s ministry podle agentury TASS. Třetí vakcína se podle něj vyvíjí v Čumakovově středisku Ruské akademie věd.

Putin osobně v srpnu ohlásil, že Rusko jako první na světě vyvinulo první schválenou očkovací látku proti koronaviru. Západní experti ale později zpochybnili rozsah a dostatečnost testů vakcíny Sputnik V z moskevského Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji.

Rusko ve středu oznámilo 14 231 nových případů nákazy, čili nový rekordní přírůstek, který poprvé překročil hranici 14 000 případů za den. Země je s více než 1,34 milionem potvrzených případů od začátku pandemie čtvrtou nejpostiženější zemí světa, po Spojených státech, Indii a Brazílii.

Nákaze podlehlo v Rusku 23 205 lidí. Ministr zdravotnictví Michail Muraško ještě před poradou s hlavou státu označil situaci za velice znepokojivou. Upozornil, že z týdne na týden se přírůstek nových případů zvýšil o čtvrtinu, a stěžoval si, že i přesto hodně lidí nedodržuje pravidla, která mají šíření infekce zabránit.

„Přírůstek nakažených během tohoto týdne vzrostl ze 41 na téměř 53 na 100 000 obyvatel. Oproti předchozímu týdnu je to nárůst o přibližně 26 procent,“ prohlásil ministr v poslaneckém výboru pro zdravotnictví. „Rozhodně musíme teď snížit na minimum počet nakažených. Musíme získat čas, než spustíme hromadnou výrobu vakcíny a pustíme se do rozsáhlého očkování. To je jeden z hlavních úkolů, abychom uchránili populaci,“ zdůraznil ministr.

V Moskvě, kde je situace z ruských regionů nejhorší, starosta Sergej Sobjanin rozhodl, že od 19. října, kdy skončí nynější školní prázdniny, se budou žáci od šesté do 11. třídy učit dálkově. A při výuce mladšího žactva nahradí postarší učitele a učitelky, nejvíce ohrožené nákazou a onemocněním covid-19, studenti a absolventi pedagogických škol, uvedla agentura Interfax.

Prodloužení nynějších školních prázdnin podle starosty zabralo. Ruské hlavní město, ve kterém podle odhadů žije skoro 13 milionů lidí, také otevřelo dvě prozatímní nemocnice a nařídilo podnikatelům, aby nechali nejméně 30 procent zaměstnanců pracovat z domova, připomněla agentura Reuters.