V roce 2020 se zrodila běloruská diaspora, popisuje sociolog. Jak se od pokusu o revoluci proměnila?
Na 9. srpen připadá páté výročí od zlomových prezidentských voleb v Bělorusku. Úřadující prezident Aleksandr Lukašenko tehdy označil výhru opoziční kandidátky Svjatlany Cichanouské za zfalšovanou a utvrzení tamního politického režimu, které následovalo, vedlo k masové emigraci. „Po roce 2020 odešlo do západních zemí 253 tisíc lidí. Lze říci, že na východ jich mohl odejít stejný počet,” popisuje pro iROZHLAS.cz sociolog Henadz Koršunau.
Datum si připomínají Bělorusové v mnoha formách – někteří jej vnímají silněji než druzí. „Jako historik řeknu, že se to bude měnit v závislosti na vývoji dalších událostí,“ popisuje Aliaksandr Parshankou, který se věnuje dějinám Běloruska na Univerzitě Karlově.
Běloruští političtí vězni: Nejznámější tvář na svobodě, další vlny zatýkání i jakou roli může sehrát propiska
Číst článek
„Je to pro nás výročí pokusu o revoluci v Bělorusku směrem k demokracii a svobodě. Vyvolává to v nás ale ambivalentní pocit, protože se ten pokus na jednu stranu stal a posunuli jsme se dopředu, na druhou stranu ale nelze říct, že jsme uspěli,“ říká ředitelka pražské Kanceláře demokratických sil Běloruska Kryzcina Šyjanoková a připomíná, že podle běloruské lidskoprávní organizace Vjasna je v současnosti v Bělorusku stále drženo 1191 politických vězňů.
„Je to bolest, kterou si s sebou každý den nosíme. Když si děláme ráno kávu, myslíme na ty, kteří si ji s námi nemohou dát.“
Šyjanoková vnímá devátý srpen 2020 a události s ním spojené jako zlomový moment. „Bělorusové si uvědomili, že jsou národ, probudili se z letargie autoritářského režimu a získali něco, co jim zbylo i po protestech: zvolenou prezidentku Svjatlanu Cichanouskou a exilovou strukturu, kterou vybudovala. O to všechno se budeme moci opřít, až se situace v Bělorusku překlopí, aby se předešlo chaosu.“
Priorita je bezpečí
„Devátého srpna 2020 vyšli Bělorusové do ulic, aby bránili svou volbu a svou budoucnost. A již pět let naše diaspora toto datum každoročně slaví jako symbol jednoty, solidarity a protestu proti represím, násilí a diktatuře,“ píše tým vítězky voleb z roku 2020 a lídryně opozice Svjatlany Cichanouské. Pod tím uvádí seznam 15 měst – nejvíce jich je v Polsku a ve Spojených státech – kde se budou konat připomínkové akce. Konkrétně ve Varšavě bude největší událost ze všech: konference Nové Bělorusko.
V mnohých městech se ale nebudou konat žádné výrazné akce. Například v Česku bude Kancelář demokratických sil Běloruska jen publikovat na svých sociálních sítích momenty z posledních pěti let, které mají upozornit na cestu, kterou Bělorusové již ušli.
„Není to tak, že se Bělorusové se svou situací smířili. Důvod je bezpečnost. Všichni dostáváme výhrůžky a máme nějaké příbuzné v Bělorusku. Já už nemám moc co ztratit, takže pojedu na varšavskou konferenci, ale v Česku uděláme něco jiného,“ vysvětluje Šyjanoková.
V Lotyšsku se plány na připomínku 9. srpna 2020 také měnily. Letos výstavu k událostem organizátoři kvůli bezpečnosti přesunuli, běloruská KGB totiž často kvůli podobným akcím hrozí jejich účastníkům a jejich rodinám.
„Je to otázka bezpečnosti. K příbuzným jednoho z fotografů v Bělorusku přišla domů kontrola,“ vysvětluje Zmitr z lotyšského spolku Bělorusů Supolka, jehož celé jméno kvůli obavám o bezpečnost redakce iROZHLAS.cz nezveřejňuje. Zmitr patří mezi desítky tisíc Bělorusů, kteří se svými rodinami ze země v roce 2020 utekli.
„Náš spolek vznikl v roce 2020 na vlně nadšení a podpory protivládních protestů. Na začátku se věnoval hlavně konsolidaci Bělorusů v Lotyšsku, kteří podporovali demokracii, později podpoře uprchlíků. S časem jsme se přeorientovali více na kulturní a politické projekty,“ říká Zmitr. Jako příklad zmiňuje výstavu, kterou bude Supolka pořádat společně s Vjasnou a místními Bělorusy ve Stockholmu.
Cichanouski strávil pět let v izolaci. ‚Fyzicky se hodně změnil, dcera ho ani nepoznala,‘ říká manželka
Číst článek
Hlavní podle něj je, že spolu zůstávají Bělorusové v exilu v kontaktu a navzájem se podporují. Aby se nevyčerpali, Supolka pracuje více s místními politiky a aktivně rozvíjí vztahy napříč běloruskou diasporou, čemuž dávají přednost před masovými akcemi.
Vyčerpání totiž zažívají mnozí. Emigrace čelí výzvám ve formě dlouhého čekání na změnu režimu, retraumatizace v exilu, hrozeb KGB vůči emigrantům samotným nebo jejich příbuzným, kteří zůstávají v Bělorusku. Zátěž představují podle Šyjanokové také předsudky.
„Jako komunita jsme cítili na začátku války na Ukrajině jistou křivdu, protože to bylo takové automatické – hned jste taky agresor. Přitom jsme se ale jen dva roky předtím snažili o změnu režimu a upozorňovali na lidskoprávní situaci v Bělorusku,“ připomíná.
Zatímco se tedy v srpnu v roce 2020 v Rize demonstrovalo před běloruskou ambasádou, v roce 2025 jsou Bělorusové v exilu opatrnější. „Mnozí to proto prožívají spíše vnitřně,“ říká Šyjanoková, která mluví o stejné obezřetnosti jako Zmitr.
Stovky tisíc Bělorusů
Počet lidí, kteří po zlomových volbách emigrovali, je podle sociologa Henadze Koršunau z běloruského nezávislého think-tanku Centrum nových nápadů (Center for New Ideas) velmi složité zjistit, zejména v případě zemí mimo EU. „Nelze například říct, kolik Bělorusů odešlo do Ruska nebo na Ukrajinu a kolik jich tam po začátku války zůstalo.“
„Snažili jsme se to spočítat. Podle našeho odhadu po roce 2020 odešlo do západních zemí včetně Gruzie 253 tisíc lidí. S opatrností lze říci, že na východ – do Ruska, Kazachstánu a tak dále – jich mohl odejít stejný počet.“ Dohromady tedy podle Koršunau odjelo z Běloruska po roce 2020 mezi 500 a 600 tisíci lidí.
‚Morální teror, 24 hodin denně světlo, velká zima.‘ Aktivistka popsala své zážitky z běloruské věznice
Číst článek
„Je třeba říct, že i předtím žilo v zahraničí mnoho Bělorusů, ale podle našich výzkumů a rozhovorů, které jsme dělali, fakticky vznikla běloruská diaspora jako společnost až po roce 2020. Sami Bělorusové říkají, že se během prezidentských voleb v roce 2020 oddělili od ruskojazyčného, postsovětského prostoru, začali zakládat komunity a seznamovat se,“ popisuje Koršunau.
Rok 2020 v jeho výzkumu označují i ti, kteří byli v zahraničí již předtím, jako rok zrození běloruské diaspory.
Lidé později migrovali ve vlnách – nejdříve po pokusu o revoluci, poté po začátku války na Ukrajině. „Tehdy už šlo i o lidi z byznysu nebo IT. Odešlo mnoho lidí s vysokým lidským kapitálem a schopnostmi budovat komunitu,“ pokračuje.
„Je ale třeba říct, že v roce 2023 spustil Lukašenko válku proti diaspoře. Jednotlivé spolky byly označovány za extremistické, což zasáhlo jejich práci,“ popisuje vývoj situace Koršunau. FSB se zároveň za peníze snaží rekrutovat Bělorusy v exilu, aby aktivní část diaspory špehovali.
Běloruská emigrace se přesto podle Koršunaua vyvíjí dynamicky – jako příklad zmiňuje kancelář Cichanouské. Šyjanoková ve stejném duchu vyzdvihuje to, že se za posledních pět let jednotlivé spolky v diaspoře více vyprofilovaly, lidé se stali více solidárními a exil jako takový více profesionální. Oba datují základ této solidarity ještě do dob pandemie covidu-19.
Lid a vláda jsou rozdílné věci. Běloruský projekt je evropský, říkají k prezidentským volbám aktivisté
Číst článek
„Je to nový stav běloruské společnosti, která je schopná mobilizace a konsolidace bez pokynů vedení, což se poprvé jasně projevilo v podpoře lékařů a pacientů během covidu-19, kdy Lukašenkův režim popíral existenci nebezpečí a navrhoval léčbu vodkou a jízdou traktorem, přičemž si dovolil urážet ty, kteří na tuto nemoc zemřeli,“ vzpomíná Zmitr.
„Stalo se to (solidarita – pozn. red.) symbolem během srpnové revoluce, vyjadřujícím podporu těm, na které cílily represe, a politickým vězňům. Režim, který v tom viděl nebezpečí, v reakci začal masivně zadržovat lidi za dary do sbírek na pomoc protestujícím. Nyní se tato spojení vytvářejí mezi různými diasporami a spojují Bělorusy napříč hranicemi,“ pokračuje.
Lidé podle Koršunauova posledního dotazníkového výzkumu mezi Bělorusy v zahraničí i doma ani pět let poté nelitují své účasti na pokusu o revoluci.
„Lidé říkají, že by se chovali stejně, nebo by byli dokonce aktivnější. Hlavní pro ně je, že viděli, že jich je více, že je naděje na změnu. Hlavní emoce, které lidé k tomuto momentu cítí, jsou úcta a respekt k tomu, co se stalo, hněv vůči silovým složkám a vůči tomu, že se to nepodařilo,“ uzavírá Koršunau.