V Rusku poprvé odsoudili vojáka, protože se vzdal Ukrajincům. Soud ho poslal na 15 let do vězení

Vojenský soud na ruském ostrově Sachalin poslal na 15 let do vězení vojáka za to, že se dobrovolně vzdal ukrajinským ozbrojeným silám. S odvoláním na své zdroje to v úterý napsal ruský server Kommersant, který upozornil, že to je první známé odsouzení za dobrovolné vzdání se nepříteli za současné ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Muž podle webu vinu odmítl.

Moskva 11:59 15. dubna 2025