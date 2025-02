V ruských skladech už je jen technika v nejhorším stavu, říká expert, který počítá ztráty na Ukrajině

Ruská invaze na Ukrajinu trvá už téměř tři roky a za tu dobu se původně „třídenní“ operace změnila v opotřebovávací válku. V ní obě strany téměř denně přicházejí o množství vojáků, ale i techniky. Jejímu počítání se věnuje blog nizozemských analytiků Oryx. Jeho administrátor Jakub Janovský v rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekl, že v ruských skladech se už nachází jen technika v nejhorším stavu a vozidla, jako třeba BVP-2, už tam možná nejsou vůbec. Rozhovor Praha 6:15 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jedním z největších překvapení v ruské válce od doby, kdy jsme spolu před rokem naposledy mluvili, byl srpnový ukrajinský výpad do Kurské oblasti a její částečné obsazení. Na podzim se pak Kreml pokusil Ukrajince vytlačit. Zaznamenali jste v této oblasti velké ztráty techniky?

Poměrně významné ztráty na obou stranách. Každopádně ukrajinská ofenziva do Kursku: povedlo se jí na jednu stranu donutit Rusko přesunout značné množství sil a zejména lepších ruských jednotek z jiných míst frontové linie, na druhou stranu ne tolik, v kolik doufali. Ukrajinské ztráty minimálně na technice jsou tam docela značné, okolo 1:1 s ruskými materiálními ztrátami, což není zrovna ideální poměr vzhledem k ukrajinským možnostem.

Oryx Údaje o počtech zničené techniky na Ukrajině zpracovává tým nadšenců do armádní techniky na blogu nizozemských analytiků Oryx. Ti se v mírových dobách zaměřují na Severní Koreu, nyní přesunuli svou pozornost směrem k Ukrajině. Mezi dobrovolníky, kteří s platformou spolupracují, je i odborník na počítačové sítě a znalec vojenského strojního vybavení Jakub Janovský. Společně s dalšími nadšenci prochází fotografie a videa z bojiště, na kterých rozpoznávají a pojmenovávají zničenou techniku a příspěvky následně přetváří v co nejspolehlivější databázi.

Takže je to určitě zajímavé bojiště zejména vzhledem k tomu, že tam ani jedna strana neměla možnost bojovat na předem připravené frontové linii s opevněním a se vším, takže boj je tam mnohem dynamičtější a ztráty na obou stranách jsou poměrně značné.

Jaká je tam podle vás situace teď?

Aktuálně se tam Rusové snaží stále útočit a získávat ztracené pozice. Každopádně ruské a severokorejské vojsko tam postupuje relativně pomalu a za poměrně značných ztrát, zejména na lidech, ale jelikož my se zabýváme pouze ztrátami techniky, tak k tomu nemám nějaká moc dobrá čísla. Ale je vidět, že se stále snaží postupovat.

A je tam vidět, že zejména v poslední době se obě dvě strany přizpůsobily elektronickému boji, který dost potlačoval efektivitu dronů, a teď používají dost dronů, které jsou ovládané přes optický kabel, a způsobuje to docela dost materiálních ztrát. Jedinou obranou je dron sestřelit, protože rušení a podobně nemá žádný vliv.

Zaznamenali jste jako Oryx přítomnost Severokorejců na Ukrajině, případně severokorejské techniky, a to nejen v Kurské oblasti? Používají Rusové kromě jejich raket také techniku?

Ano, paradoxně nám Rusové pomohli, když se domnívali, že útočí na ukrajinský radar, protože to pro ně nebyla známá technika, tak poškodili nebo zničili severokorejský ekvivalent ruského protiletadlového komplexu Tor, který byl poblíž frontové linie. Nějaký génius se rozhodl, že jelikož to nevypadá jako ruská technika, tak to rozstřílí.

Každopádně máme i nějaké předchozí záznamy z jiných míst, kde pravděpodobně Ruskem ovládaná – ale nejsme si jistí – vozidla, která jsou vyrobená v Severní Koreji, byla spatřena, jak odpalují protitankové střely na ukrajinské pozice. Každopádně tohle bylo spatřeno před nějakou dobou a jen na jednom místě, takže nevíme, jak moc je to časté a v jakém rozsahu. Je ale evidentní, že severokorejská pomoc není limitovaná pouze na vojáky a dělostřelectvo.

Můžete být konkrétnější, o jakou severokorejskou techniku se jedná?

Kus techniky, který Rusové poškodili nebo zničili, se jmenuje Pongae M-2020. Nejsem si jistý, jestli to je oficiální severokorejský název nebo jihokorejský název pro ekvivalent ruského Toru. Každopádně je to poměrně nový kus. Mám pocit, že poprvé byl viděný na přehlídce v roce 2020, takže to není něco, co by zrovna vytáhli ze skladu.

Dá se tedy říct, že k nějakému masivnímu nasazení severokorejské techniky, ať už ovládané Severokorejci, nebo Rusy, tedy nedošlo?

Nemáme k tomu indikace kromě dělostřelectva, je tam i podle ukrajinské rozvědky okolo 120 kusů běžného dělostřelectva a podobné množství raketového dělostřelectva, ale jelikož v obou případech jde o typy, které střílí na velmi velkou vzdálenost, tak je nepravděpodobné, že bychom je vizuálně zdokumentovali, alespoň z ukrajinských zdrojů.

Ztráta himarsů i abramsů

O víkendu Kreml oznámil, že zničil americký raketový komplex Himars. Není to poprvé, kdy tvrdí, že tuto pro Kyjev cennou zbraň vyřadil. Máte nějaké informace o tom, že by někdy Ukrajina nějaký ztratila?

Určitě máme důkazy o ztrátách himarsů. Aktuálně (rozhovor vznikal ve středu dopoledne – pozn. red.) máme na seznamu ukrajinských ztrát pět kusů vozidel Himars, z toho dvě zničené a tři poškozené.

Aby šlo o ten z víkendu, to by bylo ještě asi brzo, že?

Jednak je brzo a jednak na základě ruských tvrzení byly všechny raketomety Himars na Ukrajině zničeny minimálně třikrát nebo čtyřikrát, takže jejich prohlášení považuji za pouhé zpestření dne zejména s ohledem na to, že Kreml a jeho spřátelená média byla schopná vydat takové bludy, jako například zásah třetího patra kancelářské budovy a tvrdit, že tam byly dva himarsy. Fyzikální zákony evidentně Rusko moc nevzrušují.

Hodně se očekávalo od nasazení letounů F-16 americké výroby. Pozorovali jste jejich nějaký významnější vliv?

Máme indikace toho, že dost pomáhají s protivzdušnou obranou. Každopádně na základě dostupných informací jim nebyly dodány protiletadlové rakety těch nejmodernějších modelů, tudíž není moc šance je uplatnit, co se týče sestřelování ruských letadel, protože Rusko má protiletadlové rakety velmi dlouhého dostřelu a bez něčeho ekvivalentního by tam bylo velmi vysoké riziko ztrát bez nějakého velkého efektu.

Jaké ztráty techniky jste za ty již bezmála tři roky války zaznamenali na obou stranách?

Všeobecně máme zdokumentováno lehce přes 20 000 ruských materiálních ztrát a 7700 na ukrajinské straně. Tady bych vyzdvihl, že naprostá většina ztrát, kdy nějaká technika byla získána nepoškozená nebo s minimálním poškozením druhou stranou, byla skoro všechna v roce 2022. Od té doby vzhledem k tomu, že frontová linie se pohybovala ať na jedné nebo druhé straně velmi pomalu, tak skoro všechny ztráty jsou ve formě toho, že technika je zničená, poškozená nebo opuštěná někde na frontové linii.

Co se týče ztrát, které bych vyzdvihl, tak ruské ztráty tanků jsou aktuálně něco přes 3700, přes 5000 různých bojových vozidel pěchoty, ať už kolových, nebo pásových, 1800 podpůrných obrněných vozidel a tak dále. Každopádně ztráty na ukrajinské straně nejsou taky zrovna malé, přestože jsou výrazně nižší než ruské.

Ukrajina má v současnosti zdokumentovaných 1060 ztracených tanků, stovky ztracených podpůrných vozidel, skoro 1200 BVP a kolových vozidel. Takže je to definitivně válka, ve které je to, co Ukrajina i Rusko zdědily po Sovětském svazu, likvidováno neskutečným tempem. A nejsem si jistý, jak dlouho bude trvat ztráty nahradit výrobou nebo dovozem ze zahraničí, ale předpokládám, že to bude velmi dlouhá doba pro obě strany.

Prázdné sklady

Před rokem jste říkal, že Rusové tahají ze skladu šrot a posílají jej na frontu. Změnilo se na tom něco? Objevila se na Ukrajině za poslední rok nějaká další stará technika, případně jiné rarity?

Rarity až tak moc ne, i když v případě ruského dělostřelectva byly vidět některé kusy, jako například houfnice M-30 designovaná v roce 1938. A nedávno jsme viděli kus, který byl zaveden do produkce v roce 1942, takže někdo se občas snaží evidentně vykrást muzeum. Každopádně jelikož v případě takhle starých kusů je kolikrát i problém k nim někde najít nějakou munici, protože nikdo nic takového mít nebude, nebo jen minimální množství, tak co hlavně vidíme, je starší sovětská technika, to znamená 50. a 60. léta minulého století a podobně.

Co se týče toho, co Rusko na skladě má, tak bych vyzdvihl to, že ke konci roku 2024 na základě dat, která jsou k dispozici, a satelitních snímků, tak skladové stavy v Rusku u spousty techniky začínají být dost nízké. I když procentuálně tam toho zbývá ještě docela dost, ale je to materiál v tom naprosto nejhorším stavu, kdy za normální situace by to bylo dávno sešrotované. V současné situaci je nejpravděpodobnější, že použijí veškeré použitelné díly a pošlou to do šrotu taky.

V těch případech, kdy to budou chtít opravit, tak je to v podstatě kostra vozidla, kde budou muset naprosto všechny díly, které na to patří, od motoru, kabeláže, všechny možné součástky, vyrobit nové nebo najít někde jinde. Takže oproti dřívějším opravám, kdy opravili pár součástek nebo nahradili převodovku nebo něco, tak je to jednak výrazně nákladnější, ale i pracnější, to znamená, že fabrika, která dřív, řekněme, opravila sto vozidel měsíčně, jich teď bude opravovat plácnu dvacet nebo třicet. Takže to bude definitivně limitovat, co budou Rusové schopní nahradit ze svých ztrát.

U některé techniky bylo koncem loňského roku pravděpodobně úplně vyčerpáno to použitelné, co ve skladech bylo, zejména vozidla jako MT-LB, které je používáno jako obrněný transportér, popřípadě pro tahání dělostřeleckých kusů a podobně, nebo známá BVP-2, ty očekávám, že až budou na jaře nové satelitní snímky, tak že už tam prakticky nebudou.

Rozruch nedávno vzbudilo video, kdy starý západní tank Leopard 1A5 vydržel na Ukrajině více než deset zásahů drony, a to i díky určitým vylepšením. Jak si vede západní technika? A jaká vylepšení Ukrajinci používají?

Obecně bych řekl, že si vedou poměrně dobře, alespoň na základě dostupných údajů. Spousta ztrát neznamená, že by technika byla úplně zničená, je poškozená a opuštěná posádkou. Existuje tak alespoň teoretická možnost ji pak odtáhnout někam do týlu a opravit. Každopádně tu, která je zničená, tak je tam poměrně větší počet zásahů než u ekvivalentní sovětské nebo ruské techniky. Každopádně ztráty jsou nevyhnutelné.

Co se týče vylepšení, tak Ukrajinci méně používají různé klece přes vozidla, každopádně i ty jsou tam instalovány, ale na co mají větší důraz, je reaktivní pancíř zejména na různá slabá místa tak, aby to v daném místě vydrželo alespoň jeden zásah. Ale pochopitelně vzhledem k tomu, že spousta techniky posílané na Ukrajinu jsou starší kusy, tak je nevyhnutelné, že tam ztráty budou.

A pokud bychom šli konkrétně po typech: došlo k nějakým ztrátám třeba tanků Abrams nebo dvojkových leopardů?

Určitě oba typy utržily ztráty, aktuálně Leopard 2 má dohromady 38 ztrát plus osm švédské varianty. 19 abramsů bylo taky ztracených, i když některé z nich byly poškozené a opuštěné, takže mohly být později vyzvednuté. Ale v podobných případech, když máme důkazy, že je vlastník byl schopný odtáhnout a opravit, tak je pak ze seznamu odstraňujeme, i když k tomu často nejsou úplně dobrá data. Každopádně je vidět, že žádná technika není dokonalá a spousta z tohoto jsou i tak starší kusy, které nejsou optimalizované na současný boj, nemají žádné pokročilé systémy na to, aby si poradily s drony a podobně.

V polovině ledna nastoupil do funkce staronový americký prezident Donald Trump, který vyhrožoval omezením nebo úplným zastavením pomoci pro Ukrajinu. Také sliboval, že válku ukončí. Na to měl reagovat Kreml týdny před inauguracím tím, že zvýšil aktivitu na frontě. Zaznamenali jste to také?

Zaznamenali jsme, že Rusko stále intenzivně útočí. Co se týče nasazení velkého množství techniky, tak to se alespoň zdá, že od zhruba konce listopadu výrazně pokleslo. Vypadá to, že Rusové teď nasazují velké množství vojáků, ale méně techniky.

Nejsme si jistí, jaké faktory za tím stojí, protože částečně to může být otázka počasí, jelikož na spoustě míst frontové linie je počasí často okolo nuly, to znamená, že je to spíš bláto, než že by to byla zmrzlá půda, po které se mohou valit tanky, a může tam být i faktor toho, že Rusové se nechtějí připravit o příliš mnoho techniky, zejména pokud mají dost pěšáků na obětování.

Z jejich pohledu to může mít smysl, protože opravdu to, co mají ve skladištích, tak je velmi problematické, takže je možné, že se kalkulovaně rozhodli, že budou používat techniku méně. Případně také Rusové mohou připravovat nějakou ofenzivu na dobu, až budou příznivější podmínky na frontové linii, takže za poslední dva měsíce použití ruské techniky na frontové linii spadlo poměrně významně, ale důvody nejsou jasné.