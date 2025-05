V srdci jsem věděl, že to bude Robert. Lev XIV. naváže na práci papeže Františka, říká kněz Provecho

Katolická církev má nového vůdce. Kardinálové si po dvou dnech jednání zvolili papeže. Kardinál Robert Francis Prevost si vybral jméno Lev XIV. Nový papež je členem augustiniánského řádu. Tam se seznámil mimo jiné s Juanem Provechem - delegátem augustiniánů v Česku. „Papež Lev XIV. nebude mít ale strach říct, co si myslí. Bude ale potřebovat čas, nechá si poradit,“ popisuje pro Radiožurnál Provecho. Rozhovor Praha 13:21 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Augustiniánský kněz Juan Provecho | Foto: Lucie Mottlová | Zdroj: Profimedia

Jak jste volbu a napětí okolo ní prožíval?

Po bílém kouři trvalo hodinu a půl, skoro dvě hodiny, než oznámili jméno nového papeže. Všichni jsme byli v komunitě a pořád jsem říkal, že to bude Robert. Věděl jsem to v srdci. Čekali jsme a pak jsme slyšeli to jméno Robert Francis. Je to velký den pro celou církev, pro řád svatého Augustina a pro každého křesťana. Od pána Boha jsme dostali pastýře, přítele i člověka, který bude bojovat pro každého.

Papež František v církvi otevíral občas i poměrně kontroverzní témata. Můžeme to čekat i od Lva čtrnáctého?

Myslím si, že určitě ano. Ve františkánském řádu musel (papež František) takové problémy řešit a neměl strach. Myslím si, že tato sinodalita bude pokračovat. Církev je společenství, ve kterém společně rozhodujeme. Lev XIV., pro nás otec Robert, je členem augustiniánského řádu, což je společenství. To znamená, že není člověkem, který rozhoduje sám. Podle mě by chtěl, aby církev rozhodovala společně, a nebude mít strach pojmenovávat věci a řešit problémy, které je potřeba řešit.

Lev je jméno tradiční, možná trochu konzervativní. Není to předzvěst pontifikátu, který bude chtít některé Františkovi reformy zvrátit?

Myslím si, že ne. I to jméno Lev, které navazuje na práci papeže Lva XIII., který se zabýval otázkami práv pracovníků, sociální spravedlnosti, pracovat pro práva lidí na okraji společnosti. V tomto si myslím, že Lev XIV. naváže na práci papeže Františka.

Můžeme čekat, že bude Lev XIV. otevírat podobně jako František témata jako je LGBT komunita, postavení žen v církvi a podobně?

Určitě, protože to jsou aktuální problémy naší doby. Lev XIII. odpovídal hlavně na problémy své doby, jako byla práva pracovníků. Papež Lev XIV. se nebude bát, ale bude potřebovat čas, nechá si poradit. Nebude mít ale strach říct, co si myslí.

Objevuje se už i kritika kardinála Prevosta v souvislosti se zneužíváním dětí kněžími. V roce 2022 měl Prevost údajně poslat do Vatikánu nedostatečnou dokumentaci a komplikovat tak vyšetřování.

O tom, jak to bylo, vůbec nic nevím. V roce 2013 končil jako generální představený augustiniánského řádu a vrátil se do Peru a za pár let byl jmenován administrátorem a pak biskupem a čas od času nám poslal fotky pro naše zpravodajství.

O těch problémech, o kterých mluvíte, jsem se dočetl v médiích tento týden, když začalo konkláve a snažili se na všechny něco najít, ale vůbec nic o nich nevím. Kdyby o tom papež František něco věděl, nejmenoval by ho kardinálem. Kardinálem ho ale jmenoval před dvěma roky, takže se mi to nezdá být pravdivé, ale uvidíme.

Já si myslím, že se objevuje, že když máme nového papeže, tak musíme rychle něco najít a dokázat, že není svatý. Nezdá se mi to spravedlivé, není to hezké.