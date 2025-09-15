V Sýrii začnou první volby od pádu Asadova režimu. Občané ale nemohou hlasovat přímo a ani v celé zemi
V Sýrii v pondělí začínají první parlamentní volby od doby, co loni v prosinci povstalci svrhli diktátorský režim prezidenta Bašára Asada. Volby potrvají do soboty, ale nejsou přímé. Dvě třetiny zákonodárců nového parlamentu v nich vyberou sbory volitelů, třetinu jmenuje prezident Ahmad Šara. Hlasování se koná pouze v 11 ze 14 syrských provincií.
V provincii Suvajda, obývané většinově drúzy, a v provinciích Hasaka a Rakka, ovládaných z velké části Kurdy, se volby neuskuteční, podle vlády z bezpečnostních důvodů.
Kurdská autonomní správa, vytvořená neoficiálně na severovýchodě země za občanské války, volby označila za nedemokratické a uvedla, že nová vláda tak pokračuje v marginalizaci menšin, jak to dělal Asadův režim.
Sýrie se otevírá turistům. ‚Je možná správný čas pro návštěvu, menšiny ale mají strach,‘ míní zpravodaj
Číst článek
Šarova vláda tvrdí, že přímé volby za současné situace nejsou možné, jelikož velká část Syřanů je stále vysídlená a nemá doklady totožnosti, takže neexistují seznamy voličů.
Nový parlament má mít 210 poslanců, jejichž mandát bude třicetiměsíční. Mezi provincie se mandáty rozdělí podle počtu obyvatel na základě sčítání lidu z roku 2010.
Příliš velké pravomoci
Sýrie měla před občanskou válkou, která vypukla v roce 2011 a vyžádala si na 600 000 obětí, asi 21 milionů obyvatel. Boje vyhnaly z domovů na 13 milionů Syřanů, z toho zhruba šest milionů uprchlo do zahraničí.
Od loňského prosince se do Sýrie podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) vrátilo zhruba 850 000 uprchlíků a z vnitřně vysídlených se od prosince do svých domovů vrátilo přibližně 1,7 milionu lidí.
V Sýrii od března platí prozatímní ústava, kterou na přechodné období pěti let sepsal výbor vytvořený Šarovou vládou. Formálně zaručuje oddělení zákonodárné a výkonné moci, ale podle kritiků dává příliš velké pravomoce prezidentovi.