V Sýrii zadrželi britské islamisty. Podíleli se na vraždění západních rukojmí

Dva britské příslušníky Islámského státu, kteří se podíleli na mučení a vraždění západních rukojmí, zadrželi v Sýrii kurdské milice. Napsal to ve čtvrtek list The New York Times s odvoláním na informace nejmenovaných amerických činitelů. Zadržení jsou posledními živými členy původně čtyřčlenné skupiny, známé kvůli britskému přízvuku jejích členů jako Beatles.

Damašek 22:11 8. února 2018