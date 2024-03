‚V takovém stavu se lidé přiznají k ledasčemu.‘ Podezřelí z Krasnogarsku byli zubožení, Kreml mlčí

Čtyři muži, údajně rodáci z Tádžikistánu, se o víkendu před moskevským soudem přiznali v plném rozsahu k podílu na útoku v koncertní hale Crocus City Hall, kde zemřelo nejméně 137 lidí a dvě stovky lidí byly zraněny. Muži se před soudem objevili v zuboženém stavu a Kreml to odmítl komentovat. Zdá se, že by mohli být napojeni na Islámský stát-Chorásán, odnož, která se z Afghánistánu rozšířila například do Íránu.

