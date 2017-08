V Turecku začal největší soud s pučisty. Obviněno je téměř 500 lidí

V Turecku začal zatím největší soud s lidmi, podezřelými z organizace loňského pokusu o puč. Před speciálním soudem ve městě Sincan u Ankary stane skoro 500 obviněných. Vybudovat se kvůli tomu musela speciální soudní síň. Ankara 14:05 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obvinění v obřím tureckém procesu s pučisty kráčí k soudu. | Foto: Anadolu Agency | Zdroj: Profimedia

Obžalovaných je přesně 486 lidí - jsou to převážně vojáci, dále lidé podezřelí z řízení puče a z napojení na islámského klerika Fetullaha Gülena, který podle vlády stál v pozadí pokusu o puč. Mezi obviněnými je i sám Gülen, který vinu odmítá.

Ústředím pučistů byla podle obžaloby letecká základna Akinci severozápadně od metropole Ankary. Prokuratura obžalované viní z celé řady zločinů od nejzávažnějších jako plánování vraždy prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana až po "pouhou" vraždu.

Turecký parlament znovu prodloužil výjimečný stav Číst článek

Celkem 461 z obviněných je v předběžném zadržení, zbytek je vyšetřován na svobodě, nebo je mimo dosah turecké justice - jako např Fetullah Gülen, který žije v USA.

Turecká justice kvůli procesu musela speciálně vybudovat zvláštní soudní síň, protože do běžné by se všichni obvinění nevešli. Proces je velmi ostře sledovaný. Po puči se v posledním zhruba roce provádí obrovské čistky ve státní správě a částečně i ústavní změny, které se vláda strany AKP snaží prosadit posledních několik let.

Puč začal loni 15. července. Část armády obsadila některé klíčové body v zemi jako mosty přes Bosporskou úžinu v Istanbulu, některá klíčová média a oznámila, že přebrala kontrolu nad zemí. Následovaly střety mezi pučisty a jednotkami věrnými vládě a také provládními demonstranty. Zemřelo při nich asi 300 lidí, z velké části samotných pučistů.

V dalších měsících pak vláda nechala zadržet tisíce lidí a provedla obrovské čistky ve státní správě - v armádě, policii, školství a v justici muselo skončit skoro 50 tisíc lidí - zpravidla kvůli podezření z podílu na puči nebo napojení na Fetullaha Gülena.