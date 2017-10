V ulicích demonstrují tisíce odpůrců nezávislosti. Katalánsko může přijít o autonomii, prohlásil Rajoy

Ve Španělsku pokračují protesty za udržení jednoty země. V Barceloně v neděli dopoledne začala manifestace proti nezávislosti Katalánska. Akci svolala Katalánská občanská společnost. Účastníci pokřikují hesla jako „spolu jsme silnější“ nebo „stačilo, vraťme se k rozumu“. Na závěr akce promluví například držitel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa. Barcelona / Madrid 12:05 8. 10. 2017 (Aktualizováno: 14:59 8. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prounijní demonstrace v ulicích Barcelony. | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

Katalánsko by podle španělského premiéra Mariano Rajoye mohlo přijít o autonomní status. Řekl to v rozhovoru pro španělský deník El País. Pokud katalánští poslanci opravdu vyhlásí odtržení od Španělska, nebude to podle něj vůbec nic znamenat.

Španělský premiér nechce ani žádného prostředníka pro případná jednání s katalánskými politiky. Šéf madridské vlády navíc rozhovory podmiňuje tím, že Katalánci označí nedávné referendum za neplatné.

Předseda španělských lidovců taky připomněl, že mu ústava dává právo rozpustit katalánský parlament a vypsat nové volby. Chce se prý ale vyhnout krajním řešením.

Na neděli byla po celé zemi svolaná další shromáždění takzvané mlčící většiny, která chce, aby se Španělsko nedělilo. Z Katalánska ale už mezitím začaly odcházet banky a velké firmy.

Týden po referendu o nezávislosti Katalánska není jisté, jestli se region skutečně od Španělska odtrhne. Centrální španělská vláda by mohla využít i ústavní pravomoci na omezení autonomie Katalánska.

Minulou neděli přišlo v zakázaném referendu hlasovat 43 procent Katalánců. I navzdory tomu, že policie hlasovací místnosti střežila a proti lidem tvrdě zasahovala. Za odtržení Katalánska bylo 90 procent voličů.