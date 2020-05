Spojené státy evidují nejnižší počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 za 24 hodin

Ve Spojených státech zemřelo během 24 hodin v souvislosti s koronavirem 1015 lidí, uvedla v úterý agentura AFP s odvoláním na Univerzitu Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie globálně monitoruje v ustavičně aktualizovaných číslech. Počet úmrtí, zaznamenaných mezi pondělními 20.30 místního času a předchozím dnem, představuje podle univerzity nejnižší údaj za měsíc. Celková bilance v USA dosáhla 68 689 úmrtí. Washington 5:41 5. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na koronavirus. (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počet úmrtí ve Spojených státech za 24 hodin od začátku dubna neklesl pod 1000 mrtvých, připomněla agentura AFP s tím, že od poloviny dubna je země obrazně zablokována na „náhorní plošině", ze které se snaží sestoupit.

Předpovědi počítají spíše se zhoršením bilance. Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) při Washingtonské univerzitě podle televize CNN v aktualizovaném modelu uvedl, že ve Spojených státech do 4. srpna na komplikace související s nemocí covid-19 zemře nejméně 134 000 lidí. Nový propočet tak očekává zdvojnásobení bilance obětí koronaviru v USA.

S výrazným nárůstem infikovaných i obětí počítá podle informací deníku The New York také vláda prezidenta Donalda Trumpa, která tlačí na rychlé obnovení hospodářského života v zemi. Podle interních vládních dokumentů, které deník získal, se očekává k 1. červnu denní přírůstek 3000 mrtvých. Do konce května by také počet nově infikovaných za den mohl vzrůst až na 200 000, zatímco nyní je denně hlášeno asi 25 000 případů.

Vládní odhady podle The New York Times jsou vystřízlivěním ze zlepšující se situace, kdy se jednotlivé státy USA začínají vracet k normálnímu životu. Uvolnění karanténních opatření tak může vést ke zhoršení situace.

Spojené státy mají aktuálně nejvyšší počet pacientů s covid-19 ve světě, úřady zaznamenaly téměř 1,2 milionu případů. Téměř 187 180 lidí se uzdravilo, dodala AFP.

V celém světě se koronavirus potvrdil u více než 3,5 milionu lidí. Z toho již více než 250 000 zemřelo.