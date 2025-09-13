V USA je málo hlasů, které by diskuzi po vraždě Kirka uklidňovaly. Povede to k eskalaci, říká expert

Ultrakonzervativní hnutí zastřeleného ultrapravicového aktivisty Charlieho Kirka se podle vdovy může stát největší organizací v zemi. Amerikanista Jakub Lepš z New York University však varuje před dalším rozdělení společnosti a možnou eskalací.

Jakub Lepš, amerikanista z University of New York in Prague

Jakub Lepš, amerikanista z University of New York in Prague | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Americká média přináší podrobnější informace o zadrženém Tayloru Robinsonovi. Rodiče jsou registrovaní republikáni. je ve třetím ročníku na technické vysoké škole údajně býval výborný student s okruhem přátel. byl spíš tichý, rád hrál počítačové hry. A o politiku se podle jednoho z příbuzných začal zajímat až v posledních letech. Co vypovídají ty detaily z Robinsonova života o jeho možné radikalizaci?
To, že jeho rodiče jsou republikáni, to nevypovídá mnoho, už jsou zprávy, že on sám byl registrován jako nezávislý.

Amerikanista Jakub Lepš o dopadu vraždy Charlieho Kirka

V Americe se volič musí registrovat jako demokrat, republikán nebo příznivec některé z menších stran nebo případně nezávislý, pokud se vůbec registruje jako volič, což má v zásadě pouze vliv na účast v primárkách, ne ve volbách samotných. Takže jestliže střelec sám registrovaný jako nezávislý, to neříká mnoho.

Nicméně ty zprávy zatím říkají, že opravdu se v nějaké míře politicky více uvědomil, začal více vnímat politiku a vůči Charliemu Krkovi se negativně vymezoval.

A to si musíme počkat na další detaily, ale samozřejmě zatím ten obrázek vypadá jako mladý člověk, který se radikalizuje, nemá rád představitele nějakého politického směru a je z nějakých důvodů, které by měli asi potom spíš vysvětlit psychologové anebo psychiatři, ochoten sáhnout k tomu, že vezme zbraň a svého oponenta veřejně známého oponenta zastřelí.

Na jedné z nábojnic, které byly nalezeny po středeční střelbě, našli nápis „Hej, fašisto, chytej.“ Můžou podobné informace a i ten Robinsonův osobní profil nějak zásadněji poznamenat veřejnou diskuzi, kterou tedy atentát na aktivistu Kirka vyvolal?
To mohou a dodám slovo bohužel. Bavíme se i o tom v českých médiích mnoho let – americká jak politická scéna ve smyslu aktivních politiků, tak voličská scéna se neuvěřitelně radikalizuje a i my v Česku máme nějaké silné názorové rozdíly na to či ono.

Ale v té Americe to opravdu ještě výraznější, zasahuje to do života rodin, kde jsou příznivci pravice a levice. A ten názor, který mimochodem dlouhodobě šíří (americký prezident) Donald Trump, že v Americe jedním z velkých nebezpečí je ultralevicové hnutí, které někdy připisuje části demokratické straně. To jsou zejména ta antifašistická hnutí.

To, že ultralevice zrovna jako ultrapravice je problém, na tom se všichni v mainstreamu shodneme, ale právě ta ultralevicová nálepka bývá přičítána i některým zcela legitimně levicovým demokratickým politikům, a to je ten problém a ten problém se může ještě zhoršit.

List New York Times dnes poznamenává, že na straně Trumpových sympatizantů jeho odpůrců panují obavy z možné další eskalace násilí. Oprávněně?
Ano. Žijeme v době sociálních médiích a ty hlasy, které teď říkají: „pojďme ubrat plyn, odveta za takovýto strašný odsouzeníhodný čin, zejména na lidech, kteří s tím nemají nic společného, což jsou například názoroví odpůrci nebo představitelé demokratické strany, k ničemu nepovede.“

Jeden z mála veřejných silných hlasů ve prospěch toho: „pojďme ubrat plyn“, je guvernér státu Utah, což je republikán, ale na rozdíl od Donalda Trumpa říká, pojďme zklidnit tu debatu a v reakci označil sociální sítě za rakovinu, protože to je zejména ten prostor, kde se hlasy k odvetě a k nálepkování někdy i celé demokratické strany jako subjektu, který za tuto vraždu může, objevují.

Takže ta diskuze opravdu může se ještě vyhrotit a doufejme, že nepovede k nějakému dalšímu násilí, ale bohužel ten potenciál tam je.

Americká média rozebírají možné dopady středečního dramatu na utažské univerzitě z různých úhlů. Například list Washington Post upozorňuje, jak složité může být pro rodiče vysvětlit dětem, co se děje na těch záběrech z atentátu na Kirka. Zapíše se to jako akt jedince duševně narušeného?
Po takových momentech, kdy je zabit jeden nebo více lidí, připomenu třeba (střílení na základní škole) Sandy Hook v Connecticutu, kde byly zabity děti, vždycky nejdřív nastane období zhrození, samozřejmě smutku a i snahy aspoň některých politiků něco udělat s nějakou legislativou.

Většinou k ničemu nedojde, protože zastánci práva na držení zbraní většinou v té veřejné debatě v Kongresu zvítězí a dříve nebo později to téma ustoupí do pozadí, protože přijde nějaké jiné téma – ekonomické, zahraničněpolitické, domácí a tak dále.

Ale samozřejmě vždycky, když opět dojde k nějakému střílení, tak se ta debata znovu objeví. Jak to vysvětlovat dětem? To je samozřejmě složité a já znám i Američany, kteří říkají, že jeden z důvodů, proč žijí v Evropě, je, že se nechtějí každý den bát toho, co se stane jejich dítěti, když jede žlutým autobusem do školy.

Takže je to opravdu v té Americe trošku jiná situace, než je tady, i když i někdy v Evropě, víme, že v Praze může k něčemu dojít, ale v té Americe je to opravdu hmatatelnější a je to větší společenský problém, než třeba jsme na něj zvyklí tady v Česku.

