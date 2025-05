V USA oslavují zvolení prvního amerického papeže. Bazilika ve Washingtonu vyvěsila vatikánské stuhy

Zvolení rodáka z Chicaga, kardinála Roberta Prevost papežem vyvolalo překvapení a nadšení mezi americkými katolíky. Členové katolických farností tvoří přibližně 20 procent obyvatel Spojených států. Za nového papeže Lva XIV. se večer po jeho zvolení modlili věřící v americké metropoli Washingtonu v národní bazilice Neposkvrněného početí. Od stálého zpravodaje Washington 8:13 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mše po zvolení nového papeže | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Desítky lidí zaplnily kapli v kryptě největšího washingtonského katolického kostela několik hodin potom, co se jejich krajan Robert Prevost stal novou hlavou katolické církve.

Jeho papežské jméno Lev XIV. zaznělo při modlitbách několikrát. Reakce Američanů na historicky první zvolení papeže ze Spojených států byly nadšené. Před baziliku přišli studenti z nedaleké Katolické univerzity. Studentka politologie Faustina si zprávu o zvolení papeže přečetla na přednášce.

Se spolužáky utíkala do studentského klubu. Už byli dost rozjásají z toho, že bude nový papež, a když se dozvěděli, že je to Američan, tak skoro zešíleli. Faustinu to velmi rozjařilo.

Student strojírenských technologií Jack byl hrdý na to, že tak výjimečný člověk bude nový lídrem katolické církve. Doufá, že bude pokračovat v díle, které po sobě zanechali papežové František, Benedikt XVI. a Jan Pavel II..

Reverend baziliky Walter Rossi | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Volbou Roberta Prevosta byl překvapený reverend baziliky Walter Rossi. Nejdřív přeslechl jméno, které na balkoně vyslovil kardinál ceremoniář. Až když slyšel jméno podruhé, řekl si: O můj Bože! Vůbec nečekal, že by papežem mohl být Američan. Bylo to velké překvapení. Na baziliku nechal pověsit americkou vlajku a vchody ozdobit širokými žlutobílými stuhami.

Reverend Rossi doufá, že zážitek z volby papeže a jeho příklad přitáhne více lidí do kostelů. Osobní zkušenost a vzor je vždy to, co lidi táhne na bohoslužby.

Mše po zvolení nového papeže se zúčastnila také paní Maria, která den volby považuje za šťastný pro církev i svou zemi. Přeje Lvu XIV., aby ho provázel duch svatý a přinesl obnovu víry v Americe i ve světě.

I pro studenta Louiho to byla mimořádná událost, že se papežem stal Američan a že to on zažil. Papežství je ale podle něj poslání, které je nad státy a nad národy. Takže by přijal, i kdyby byl papežem zvolený Ital nebo někdo jiný.

Bazilika Neposkvrněného početí ve Washingtonu | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas