V USA se chystá obrovský protest proti Trumpovi. ‚V Americe nevedeme krále,‘ stojí na stránkách

Ve stovkách měst po celých Spojených státech se v sobotu budou konat protesty proti prezidentovi Donaldu Trumpovi, uspořádat se je chystají odboroví či liberální aktivisté. Trump ve stejný den na své 79. narozeniny pořádá vojenskou přehlídku k 250. výročí vytvoření amerického pozemního vojska. Republikánská hlava státu varovala, že případné protesty tvrdě potlačí, informují americká média. Washington 19:03 11. června 2025

Náklady na vojenskou přehlídku se odhadují na 45 milionů dolarů (přes 970 milionů Kč), píše server The Hill. Objeví se na ní desítky tanků, které budou projíždět hlavním městem po Constitution Avenue, dále parašutisté, helikoptéry nebo raketomety. V průvodu bude pochodovat na 7000 vojáků a úřady očekávají, že se na akci přijde podívat asi 200 000 lidí. Trump bude podívanou sledovat z vyhlídkové lóže.

Ve Washingtonu a ve všech 50 amerických státech budou zároveň organizátoři pořádat proti Trumpovi protesty, které by mohly svým rozsahem přehlídku překonat, uvedla stanice NBC News. Největším z nich má být hromadný pochod k Bílému domu, píše agentura AP. Protesty pořádá koalice prodemokratických, odborových a liberálních aktivistů pod názvem No Kings (Žádní králové). Trump chce podle nich využít armádních oslav k tomu, aby oslavoval sám sebe.

Odplata za Los Angeles

„V Americe nevedeme krále,“ stojí na webových stránkách protestů. „Vzdorují našim soudům, deportují Američany, unášejí lidi z ulic, útočí na naše občanská práva a redukují služby. Korupce zašla příliš daleko,“ pokračuje text.

Američané o protesty projevují mimořádný zájem v návaznosti na odpověď Trumpovy administrativy na protesty proti imigračním raziím v Los Angeles, uvedl podle časopisu Time jeden z organizátorů sobotních demonstrací a spoluzakladatel organizace Indivisible Ezra Levin. Trump do Los Angeles proti vůli kalifornského guvernéra vyslal na 4000 příslušníků Národní gardy a 700 příslušníků námořní pěchoty. Kalifornští představitelé prezidenta obviňují, že svými kroky vyhrocuje situaci.

Protestů by se podle Levina v sobotu mohly zúčastnit miliony lidí. „Očekává se celkem 1800 shromáždění, přičemž akce se budou konat ve všech kongresových obvodech,“ uvedl organizátor.

Kritika i z vlastních řad

„Lidé, kteří chtějí protestovat, se setkají s opravdu velkou silou,“ řekl Trump v úterý na tiskové konferenci v Oválné pracovně. „Jsou to lidé, kteří nesnášejí naši zemi. Ale setkají se s velmi tvrdou silou,“ dodal prezident.

V úterý se Rand Paul z Kentucky stal prvním republikánem v Senátu, který Trumpovu přehlídku kritizoval. Předvádění smrtící techniky je podle něj něco, co dělají jiné země, ne Spojené státy. „Já bych to neudělal. Vždy jsme se lišili od záběrů ze Sovětského svazu a Severní Koreje. Byli jsme hrdí na to, že takoví nejsme,“ řekl Paul novinářům.

Dědička řetězce Walmart a jedna z nejbohatších žen v Americe Christy Waltonová se připojila k malé skupině miliardářů, kteří vystupují proti Trumpovi, a nadcházející protesty podpořila, píše časopis Forbes. Zaplatila za celostránkový inzerát v nedělním vydání deníku The New York Times, který vyzýval čtenáře k „mobilizaci“ v sobotu 14. června. V horní části inzerátu stojí fráze „Žádní králové" ve zřejmé narážce na protesty.

První přehlídka po 34 letech

Vojenská přehlídka je označena za zvláštní bezpečnostní událost celostátního významu. Tento status se vztahuje také na inaugurace prezidentů nebo státní pohřby. Je vyhrazen pro akce, které přitahují velké davy lidí a kde mohou vypuknout masové protesty. Vyžaduje zvýšenou míru koordinace mezi americkými představiteli, Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI), kapitolskou policií a příslušníky washingtonské Národní gardy, přičemž vedení se ujmou tajné služby. Součástí bezpečnostních opatření bude kolem 175 magnetometrů na třech vstupních kontrolních stanovištích, téměř 30 kilometrů oplocení a množství dronů.

Armáda je v USA tradičně vnímána jako apolitický orgán a vojenské přehlídky se v zemi pořádají výjimečně. Poslední se konala v roce 1991 na oslavu konce války v Perském zálivu. Šlo tehdy o největší přehlídku americké armády od druhé světové války.