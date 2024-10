V USA vstoupily do stávky desítky tisíc zaměstnanců 36 přístavů. Hrozí narušení obchodu

Ve Spojených státech vstoupily do časově neomezené stávky desítky tisíc zaměstnanců 36 přístavů. Hrozí výrazné narušení obchodu a ekonomiky před prezidentskými volbami a rušnou sezonou vánočních nákupů. Informuje o tom zpravodajský server BBC. Je to podle něj první takové zastavení provozu za posledních téměř 50 let. New York 8:19 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Spojených státech vstoupily do časově neomezené stávky desítky tisíc zaměstnanců 36 přístavů | Foto: JIM LO SCALZO / EPA | Zdroj: Profimedia

Stávkují členové Mezinárodní asociace lodních dopravců (ILA) na východním pobřeží a pobřeží Mexického zálivu. Zastavili kontejnerovou dopravu od amerického státu Maine až po Texas. Od stávky je neodradila ani nová nabídka zaměstnavatelů, kteří jim navrhli zvýšení mezd o téměř 50 procent, ani naléhání Bílého domu.

Prezident Joe Biden má pravomoc přerušit stávku na 80 dní kvůli dalšímu vyjednávání. Bílý dům ale uvedl, že se k tomuto kroku nechystá.

Přes přístavy na východním pobřeží prochází přibližně polovina kontejnerové přepravy zahraničního obchodu USA. Stávka desítek tisíc členů odborů ILA by se proto mohla projevit poměrně rychle a stát několik set milionů dolarů denně, píše agentura DPA.

Členové ILA nakládají a vykládají lodě a jsou zodpovědní za údržbu přístavní techniky. Jejich odborový svaz poukazuje na miliardové zisky v kontejnerové dopravě. Podle webu deníku The Wall Street Journal požadoval při vyjednávání zvýšení příjmů o 77 procent během čtyř let. Zaměstnanci také chtějí zavedení ochranných opatření proti automatizaci, která by mohla vést ke ztrátě pracovních míst.