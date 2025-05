V zásadním případu pro klimatickou odpovědnost farmář z Peru neuspěl. Soud žalobu na RWE zamítl

Případ, který se táhl deset let, je uzavřený. Peruánský farmář Saul Luciano Lliuya žaloval u německého soudu energetickou firmu RWE o částečnou náhradu škody za tání ledovců, které ohrožuje jeho rodné město. Soud ve městě Hamm ve středu žalobu, která bývala označovaná za přelomovou, zamítl. Rozhodl ale, že velcí znečišťovatelé mohou být před německým soudem souzeni za dopady změn klimatu. Hamm 11:33 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saul Luciano Lliuya z Peru žaluje energetickou společnost RWE za tání ledovců nad jeho městem a hrozbu povodní | Foto: Angela Ponce | Zdroj: Reuters

Peruánské jezero Palcacocha s průzračnou vodou obklopují na přilehlých horských vrzích dva velké ledovce, místní horský průvodce, a zároveň farmář Saul Luciano Lliuya sem proto vodí turisty.

V posledních letech ale na jezero už nehledí jen s obdivem, ale také s obavami. Tající ledovce a stále častěji padající laviny totiž zvyšují hladinu vodní plochy a hrozí protržení břehů jezera.

Následkem toho by mohly přijít velké záplavy, které by zasáhly níže položené město Huaraz s 50 tisíci obyvateli. Lliuya se jako jeden z nich proto rozhodl jednat a v listopadu 2015 se spojil s neziskovou organizací Germanwatch zkoumající klimatickou změnu. Společně pak podali civilní žalobu na německou energetickou firmu RWE.

Ta sice v Peru nikdy neoperovala, ale už od 19. století vyrábí elektřinu z uhlí, jehož spalováním vznikají emise skleníkových plynů přispívající k oteplování planety, a tím pádem i k tání ledovců na horách v Peru. „Je velmi smutné a bolestivé vidět, jak ledovce tají,“ cituje Lliuyu agentura AP.

„Chci, aby lidé věděli, čemu v Peru čelíme. Lidé v bohatých zemích, jako je Německo, by měli rozumět tomu, jak klimatická změna dělá naše životy nebezpečnější. Možná je to bude motivovat k tomu, aby přestali tolik znečišťovat,“ myslí si.

S protržením hráze jezera má Huaraz už své zkušenosti. V roce 1941 pravděpodobně lavina poškodila břeh, takže jezero přeteklo a na město přišly velké záplavy, které si vyžádaly dva tisíce obětí.

Povodně hrozily i v roce 2017, kdy do jezera spadla lavina a vyvolala několik metrů vysoké vlny. Před neštěstím město ochránila stará bezpečnostní hráz, popisuje analytický web The Conversation.

„Život s hrozbou nás děsí. Nejde jen o fyzické nebezpečí, ale také o psychologické dopady,“ dodává pro The Guardian.

RWE legální odpovědnost odmítá a předložila australskou studii, která ukazuje, že RWE je zodpovědná za 0,47 procent celosvětových industriálních emisí. Domnívá se, že řešení dopadů klimatické změny by mělo jít za státy a mělo by se řídit mezinárodními pravidly, neměly by o něm rozhodovat soudy.

Přelomové rozhodnutí

Ještě v roce 2015 to však nevypadalo, že se případ dostane tak daleko. Hned první soud ho odmítl přijmout a až odvolací soud v roce 2017 rozhodl, že je žaloba přípustná. Případ proto vytvořil důležitý precedent, domnívá se Noah Walker-Crawford, výzkumník z London School of Economics, který pracuje jako poradce pro neziskovou organizaci Germanwatch.

„Jde o jeden z prvních případů tohoto typu, který to dotáhl až k soudu – případ, který přinesl někdo přímo ovlivněný klimatickou změnou a vystupující proti velkému producentovi skleníkových plynů,“ cituje Walker-Crawforda agentura AP.

Lliuyu po firmě RWE žádal, aby se finančně zapojila do stavby ochranné nádrže, která by zajistila, že jezero nepřeteče. Dosud místní správa nainstalovala systém včasného varování, místní se spoléhají i na rituální dary.

Cena ochranné přehrady by se měla pohybovat kolem 3,5 milionů dolarů, v přepočtu asi 77 milionů korun. Farmář z Peru po RWE ale žádal jen 0,47 procent celkové částky, tedy asi 17,5 tisíc dolarů, tedy 385 tisíc korun. Hodnotu odvozuje od toho, za kolik historických emisí by měla být společnost RWE zodpovědná.

Symbolickou částku mohla společnost uhradit v mimosoudním vyjednávání už v roce 2017, z principu se ale rozhodla v žalobě pokračovat.

Klimatické žaloby

Soud své rozhodnutí odvozuje od toho, zda v následujících 30 letech existuje možnost přímého ohrožení města záplavami. To podle něj není vysoké, žalobu proto zamítl. Uvedl ale, že v německém občanskoprávním řízení mohou být velcí znečišťovatelé odpovědní důsledky změn klimatu, píše Deutsche Welle.

V posledních letech bylo podáno rovnou několik klimatických žalob proti velkým firmám, žádná se ale zatím nedostala tak daleko jako ta Lliuyova, některé byly rovnou zamítnuty. V Belgii farmář žaluje ropnou firmu Total, ve Spojených státech je podaných několik žalob na těžební korporaci ExxonMobil, dánská nezisková organizace žalovala Shell.

Klimatické žaloby jsou podávané i na státy, portugalské děti a nezletilí před lety podali žalobu na několik evropských vlád, včetně té české, že nepodnikly důrazné kroky na zmírnění dopadů klimatické změny.