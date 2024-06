‚V životě jsem neslyšel tolik blábolů.‘ Trump a Biden se střetli v první ze dvou debat

ONLINE: Ve válce proti Ukrajině přišlo o život nejméně 64 tisíc Rusů, ukazují nové odhady

Největší část – 17 tisíc úmrtí - se týká mužů ve věku od 35 do 39 let. Ale ve věkové kategorii od 25 do 29 let se „nadpočetná“ úmrtnost zvýšila téměř dvojnásobně oproti očekávanému stavu.