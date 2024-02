V4 může mít rozdílné názory. Hledejme to, co nás spojuje, vybízí europoslankyně strany Smer

V Praze se v úterý sešli premiéři Visegrádské čtyřky. Jedná se o první schůzku od začátku českého předsednictví. Má Visegrádská čtyřka ještě smysl? Pro Český rozhlas Plus odpovídá slovenská europoslankyně za stranu SMER Katarína Roth Neveďalová. Praha 6:19 28. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státníci se na setkání moc nadšeně netvářili, občas ale vykouzlili úsměv | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Není dnes význam Visegrádské čtyřky výrazně menší, než býval, protože premiéři těchto čtyř zemí se neshodnou v pohledu na zásadní zahraničněpolitické téma dneška, na válku na Ukrajině?

Nemyslím si to, protože za těch 40 let jsme měli různá období. Samozřejmě nemusíme všichni souhlasit. Jsou to čtyři suverénní státy, které mohou mít rozdílné názory na některé věci, ale Visegrádská skupina nás podpořila v podstatě vždy, když se objevily nějaké klíčové otázky. Osobně si myslím, že její význam v současné době ještě naroste, nejen kvůli válce na Ukrajině, to je jedna věc, ale samozřejmě také kvůli Evropské unii, kde jsme všichni čtyři. Je naším společným prostorem a bude teď hledat otázky pro svou budoucnost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si záznam celého rozhovoru. Moderuje Lukáš Matoška.

Visegrádská skupina se například navzájem podpořila, když se vyjednával nový evropský rozpočet. Dokázali jsme najít společná východiska v oblasti například kohezní politiky a podpory různých politik, které byly pro naše členské státy důležité. Proto si myslím, že to není třeba vnímat, že je to buď všechno, nebo nic. Vždy se našel nějaký společný průnik, ale to společné nemusí být, jak se říká na Slovensku, každý den neděle.

Je potřeba hledat vždy, co nás spojuje, ne rozděluje. A i na nižších úrovních máme Visegrádský fond, který podporuje přeshraniční spolupráci, vzdělávání mládeže.

Ano, to určitě. Pokud ale dovolíte, paní europoslankyně, já bych se rád zaměřil i na ty rozdíly. Už 15 zemí se přidalo k české iniciativě přispět na nákup munice pro Ukrajinu. Předpokládám správně, že Slovensko se nepřidalo?

Myslím si, že jsme se několikrát vyjádřili velmi jasně. Mluvíme o válce na Ukrajině o tom, co můžeme a nemůžeme. Pro nás je podstatné podporovat Ukrajinu v tom, co Slovenská republika může. To je podpora humanitární, podpora vzdělávání vojáků, například školení a podpora zdravotnickými materiály.

Čili k české iniciativě se Slovensko nepřidalo. Rozumím vám správně?

Ano. A nedokážu říct, jestli to uděláme, protože nejsem ve vládě.

Takže není vyloučené, že byste se ještě přidali?

To nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit. Takže neumím odpovědět na tuto otázku.

Z jakého důvodu premiér Fico slovenskou veřejnost ujišťoval, že nedovolí, aby byl na Ukrajinu poslaný jediný slovenský voják?

Nevím, ale předpokládám, že to bylo součástí připravených dokumentů nebo informací, které měli premiéři před schůzkou v Paříži. Koneckonců výstupy z této konference byly různé a mezi nimi byla právě i informace ohledně postupu s posíláním vojáků z jednotlivých zemí.

‚Visegrád žije‘ vs. ‚je to jiná instituce‘. Lídři V4 se potkali, shodli se ale primárně na svých rozdílech Číst článek

Zdá se mi, že jsem viděla i vystoupení německého předsedy vlády, který se vyjádřil v podobném duchu. Ale vzhledem k tomu, že toto setkání proběhlo za zavřenými dveřmi, nejsou z něj veřejné informace.

To, co víme, je to, co řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, který ten včerejší summit pořádal. A když summit skončil, tak řekl, že na vyslání vojáků na Ukrajinu není shoda. Proč o tom tedy včera váš premiér Fico mluvil, jako by to byla skoro hotová věc?

Náš premiér o tom hovořil v této souvislosti proto, že před tímto jednáním měl přípravné schůzky například s Bezpečnostní radou státu. Takže hovořil o nějaký mantinelech, kdy Slovenská republika je, nebo není, ochotná se zapojit. Já jsem s ním nebyla ani na tomto setkání, takže můžu říct jenom to, co bylo zveřejněno.

Ale bylo opravdu nutné chodit tak daleko v těch vyjádřeních, když od Slovenska nikdo, podle všech informací, které máme, nepožadoval, aby na Ukrajinu posílalo vojáky?

Ale my nevíme, co tam bylo požadované, bylo to utajované.

Fico pro voliče vytváří virtuální realitu, v Bruselu je ale ticho a smířlivý, shrnuje novinářka Balogová Číst článek

Vy tedy máte informace, že někdo po Slovensku chtěl, aby na Ukrajinu posílalo vojáky?

Jak jsem říkala, bylo to utajované. Nevíme, jaké byly požadavky, protože nebyly zveřejněny. Ale vzhledem k vyjádření pana Macrona je pravděpodobné, že něco takového tam bylo zmiňováno. Ale vzhledem k tomu, že schůzku nechce nikdo veřejně komentovat, protože byla utajovaná, tak se k tomu nemůžu vyjádřit, protože to nevím.

Proč tedy utajovanou schůzku komentoval premiér Fico?

Premiér Fico hovořil o mantinelech, když na tuto schůzku šel. Mluvil o tom, co jsme my jako Slovensko ochotní a čeho předpokládáme, že můžeme být teoreticky součástí. Podle mě se vyjadřoval v rovině toho, co mohl říct.

Nepokouší se pan premiér těmi svými projevy o Ukrajině z posledních dnů tak trochu odvést pozornost od svých domácích problémů? Třeba od věcí, které nakonec můžou vadit jeho vlastním voličům, jako je nedávné zkrácení promlčecí doby u znásilnění a vražd?

Nemyslím si. To jsou dvě rozdílné věci. A samozřejmě vůči válce na Ukrajině má pan premiér konstantní komunikační linii, kterou používá. Takže se nijak zásadně neodchýlil od toho, co říká už dlouho, v podstatě od začátku války. Samozřejmě, co se týká toho, co jste zmínil, tak jsou tam nějaké změny, diskuze se ještě neuzavřela, takže to takto nevidím.