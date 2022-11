Visegrádská čtyřka řešila v Košicích Orbána. Ne moc úspěšně

Visegrádská čtyřka žije. To by mohla být dobrá zpráva po summitu premiérů tohoto uskupení, který se ve čtvrtek uskutečnil v Košicích. Jenže celý summit se v podstatě soustředil jen na to, jak udržet ve Visegrádské čtyřce Maďarsko Viktora Orbána. A dokonce možná, jak vůbec udržet Maďarsko v Evropské unii. Komentář Košice 17:10 26. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Summit V4 ve slovenských Košicích. Zleva Viktor Orbán, Petr Fiala, Eduard Heger a Mateusz Morawiecki | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po problémech s dodržováním právního státu a základů demokracie se totiž problémy s Maďarskem přenesly na postoje Budapešti vůči ruské agresi proti Ukrajině.

Viktorovi Orbánovi, který v minulých deseti letech v Maďarsku ukázal, že jsou mu pravidla demokracie a právního státu úplně fuk, je nyní úplně jedno i osud Ukrajiny. S putinovským Ruskem má dohodnutý obří kšeft v podobě dostavby maďarské jaderné elektrárny Paks ruským Rosatomem a na ruský úvěr. Maďarsko se také v žádném případě nechce kvůli válce na Ukrajině vzdát ruského plynu ani ruské ropy.

A pokud jde o Orbánovské úmysly s Ukrajinou, víkendová kauza s fotbalovou šálou s mapou Uherska, kterou si premiér vzal na sebe při nedělním zápase Maďarska s Řeckem, naznačila, že případný rozpad Ukrajiny by maďarskému premiérovi zas až tak nevadil. Protože kus Ukrajiny byl jako maďarský na oné šále zakreslený.

Vydírací karty

Ostatně Budapešť nyní blokuje poskytnutí finanční pomoci Evropské unie ve výši 18 miliard eur, bez níž Kyjevu nezbude nic jiného než kapitulovat.

Zbylá trojice premiérů V4 v čele s Petrem Fialou se pokusila přivést Orbána k rozumu. Slovenský premiér Eduard Heger se pokusil smazat incident se šálou tím, že hned na začátku summitu hodil přes maďarského premiéra šálu slovenskou.

Polský premiér Mateusz Morawiecki zase Orbána přemlouval, aby maďarský parlament odsouhlasil rozšíření NATO o Švédsko a Finsko, což ale Orbán slíbil nejdřív v lednu. Přitom díky ústavní většině svého Fideszu v parlamentu by to mohlo být třeba zítra.

No a český premiér Petr Fiala zase hučel do Orbána, aby přestal blokovat oněch 18 miliard pro Ukrajinu. V tomto případě zřejmě marně. A tak jediné, co se podařilo z Orbána dostat, je společný souhlas s podporou Ukrajiny a její územní celistvosti.

Důvodem je také to, že Orbán dnes hraje o víc než o své setrvání ve Visegrádu. Hraje o to, aby dostal Bruselem zmrazené miliardy eur z unijních fondů a plánu obnovy. Bez toho, že by se Maďarsko muselo vrátit k právnímu státu a plné demokracii.

V konečném důsledku budou o tom, zda peníze Budapešť dostane, rozhodovat na prosincovém summitu členské státy Evropské unie.

A tak si Orbán drží v záloze ony vydírací karty. A Visegrád mu je dobrý jen k tomu, aby mu s tím trochu pomohl. Pro zbylé tři země V4 je tu otázka, zda se k této orbánovské hře nechají zneužít. Jen proto, aby Visegrád ještě na chvíli přežil.

