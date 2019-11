Čechům v Kanadě pomáhá ‚hokejová diplomacie‘. Opět ji využili při oslavách 30 let od sametové revoluce

Před 30 lety se lidé už týden scházeli na Václavském náměstí a z Prahy se sametová revoluce šířila do dalších měst. K prvním z významných emigrantů, kteří se vypravili na návštěvu do Československa, patřil Tomáš Baťa, syn zakladatele slavného obuvnického podniku. I na něj se bude vzpomínat při kanadských oslavách 30 let od převratu. Slavit se bude v prostředí společenského klubu v Ottawě, kde kdysi vyjednal přesun výroby do Kanady. Od stálého zpravodaje Ottawa 11:33 24. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rideau Club v Ottawě | Foto: Jan Kaliba

Týden po uvedení do hokejové Síně slávy v Torontu se Václav Nedomanský znovu vrátí do Kanady, která ho po útěku z komunistického Československa přijala. Znovu ho uvítají coby čestného hosta při utkání NHL, tentokrát při duelu Ottawa-Boston a celý večer bude zasvěcený právě jemu a připomínce 30 let od pádu komunismu v jeho rodné zemi.

Oslavy 30 let od sametové revoluce plánují také v Kanadě. Speciální roli v nich bude hrát čerstvý člen hokejové síně slávy Václav Nedomanský. Natáčel zpravodaj Radiožurnálu Jan Kaliba

„Sledoval jsem to, měl jsem tam v té době rodiče. Když jsem odcházel, tak jsem myslel, že už se do Československa nikdy nepodívám. Bral jsem to s nadhledem a říkal jsem, že uvidím, co se stane,“ vypráví pro Radiožurnál Nedomanský.

„Nemohli jsme si téměř přát lepší příběh než ten Václava Nedomanského. Přišel do Kanady a tady začal novou cestu, život ve svobodě. Mít ho jako čestného hosta bylo něco, co jsme si přáli. Podařilo se,“ navíc těsně po jeho uvedení do Síně slávy, pochvaluje si český velvyslanec v Kanadě Bořek Lizec, který se při přípravách oslav 30 let od revoluce pustil i do jednání s NHL a Ottawou Senators.

Bořek Lizec

Václav Nedomanský "Big Ned" odešel v r. 1974 z Československa do exilu a svou cestu za dalšími hokejovými úspěchy zahájil v Kanadě. Tento úžasný 🇨🇿🇨🇦příběh nového člena Síně slávy NHL si připomeneme na oslavách 30. výročí #Sametovarevoluce v Ottawě. Těšíme se na 🏒setkání 27.11.!

„Pro české nebo kanadské hokejové fanoušky máme speciální nabídku. Hodinu před zápasem budou mít možnost setkat se s panem Nedomanským, uděláme tam takovou předrecepci a přípitek k sametové revoluci a na počest pana Nedomanského. Během utkání se o něm na kostce objeví film. Adam Plachetka jako světová operní hvězda zazpívá hymny. Kanadskou ve francouzsko-anglické verzi – jak se zvláště v Ottawě sluší,“ popisuje Lizec.

Český velvyslanec v Kanadě Bořek Lizec | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Radiožurnál

Takové bude aranžmá středečního duelu NHL Ottawa-Boston. Lizec coby nový český velvyslanec v Ottawě už zjistil, jak užitečným nástrojem pro jednání s Kanaďany může být právě lední hokej. Dokonce se používá pojem hokejová diplomacie.

„Termín hokejová diplomacie skutečně existuje a pomáhá. Takové jméno, jako je Václav Nedomanský, skutečně v Kanadě je známé a mohou se s ním setkávat každý den. Momentálně tiskneme historické noviny, které budeme při těch oslavách používat jak na stadionu, tak při dalších akcích. Tiskař mi říkal, že pana Nedomanského zná a že má jeho kartičky. Český hokej je tu velice známý a pomáhám nám získat tu pozornost u veřejnosti a důležitých kanadských partnerů – politiků, významných firem, investorů,“ říká český velvyslanec v Kanadě.

Ottawský klub s českou stopou

S velvyslancem jsme zavítali ještě na jiné místo, kde se bude konat oslava 30 let od sametové revoluce, v Rideau Clubu. Historický klub má i českou stopu. Na zdi můžeme vidět připomínku českých letců z bitvy o Británii, kteří se v Kanadě cvičili a dodnes jsou tu oceňovaní na plaketě. K české historii toto místo má ale i jinou vazbu.

„Příběh Tomáše Bati mladšího, který za druhé světové války odešel z Československa a přesunul se do Kanady, šel jednat s kanadskými úřady, aby mu dovolili přesunout sem výrobu a přivést sem pracovníky ze Zlína, kteří by výrobu rozjeli. K tomu potřeboval získat souhlas. Jeho přítel byl v tomto klubu členem a zval ho sem systematicky každý den na oběd, aby se tu setkával s politickou a podnikatelskou elitou. Komplikací ale bylo, že se zde v té době nesměly vést politické hovory,“ vypráví Lizec.

I tak ale dokázal Baťa dávná setkání v Rideau Clubu využít, přesunout 100 dělníků i s rodinami z Protektorátu Čechy a Morava do Kanady a rozjet zdejší verzi Baťových závodů, o kterou pak vedl soudní spory se svým strýcem Janem Antonínem Baťou.

Tomáš Baťa junior se po revoluci podílel na kultivaci podnikatelského prostředí v rodné zemi a ottawských oslav se zúčastní jeho vnuk Tomáš Baťa nejmladší. Mezi pozvanými samozřejmě nechybí ani emigranti z dob studené války včetně Zdeny Salivarové.

„Zásluhy o naši svobodnou literaturu v tom období měla opravdu významné. Mimo jiné pan Škvorecký sám získal Řád bílého lva a dostal také nejvyšší kanadské státní vyznamenání Řád Kanady,“ připomíná velvyslanec Bořek Lizec i mužskou část manželské dvojice, která dala duši torontskému nakladatelství ’68 Publishers.

A tak se při čtvrtečních oslavách bude vzpomínat i na to, že právě český exil v Kanadě patřil za studené války k těm nejvýznamnějším pro udržování české kultury nepoplatné komunistickému režimu.