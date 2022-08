Politolog: Rusové se potýkají s problémy. Vagnerovci kompenzují to, co nezvládá regulérní armáda

Při víkendovém zásahu štábu Vagnerovy skupiny přišla o život stovka žoldnéřů, uvedl gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj. Popřel však zprávy o zabití ruského oligarchy Jevgenije Prigožina, který je pokládán za majitele skupiny. „Pokud by se jeho zabití potvrdilo, byl by to určitě největší dosavadní ‚úlovek‘ ukrajinské armády,“ říká pro Radiožurnál Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Kyjev/Moskva 17:01 15. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jevgenij Prigožin | Foto: Mikhail Metzel/TASS | Zdroj: Profimedia

Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko připomíná, že vagnerovci jsou považováni za soukromou armádu ruského prezidenta Vladimira Putina. Dá se to tak říct?

Jde o ozbrojené uskupení, které koná v ruském zájmu, které má nepravidelný charakter a které se podílí na operacích, ke kterým se ruský stát nechce hlásit - operacím, které jsou skryté nebo popírané.

Máme informace o tom, že operují na Ukrajině již delší dobu. Válka Ruska proti Ukrajině probíhá od roku 2014. Vím o tom, že byli zapojeni do operací v koordinaci s ruskými regulérními ozbrojenými silami v Sýrii, Libyi, Středoafrické republice. Jsou nasazování všude tam, kde to ruský stát shledá účelným a preferovaným řešením oproti nasazení samotné armády.

Ví se více o tom, k čemu všemu vagnerovce využívá Putin v ukrajinské válce? Na čem se konkrétně podílejí?

Je potřeba říci, že ta probíhající kampaň neprobíhá zjevně podle ruského plánu. Rusové jsou úměrně tomu nuceni přizpůsobovat svůj další postup zejména na taktické operační rovině. Rusové se potýkají s velkými problémy, mimo jiné i s kompletací mužstev, což je dáno ohromnými ztrátami a také tím, že se Vladimir Putin stále ještě nerozhodl vyhlásit všeobecnou mobilizaci. Vagnerovci tedy do velké míry kompenzují to, co nezvládá regulérní armády.

Mluví se o nich jako o elitních bojovnících. Opravdu jsou speciálně cvičeni nebo jde spíše o určitou propagandu?

Elitními bych je nenazýval, jsou to ale zkušení bojovníci z řady ozbrojených konfliktů, které mají mimořádně brutální charakter. Tím, že nepůsobí v řadách regulérních ozbrojených sil, tak je oslabena složka zodpovědnosti, pokud jde o jejich chování, včetně dodržování zákonů a pravidel války. Elitní jednotky to nejsou, protože neplní funkce, které jsou standardně přisuzovány elitním jednotkám.

Spekuluje se, že při útoku mohl být zabit i majitel skupiny Jevgenij Prigožin. Byl by to pro vagnerovce velký problém?

Nevím, jestli pro vagnerovce, protože ta skupina nestojí a nepadá se samotným Prigožinem, ale byl by to velký problém pro Rusko, protože by to byl určitě největší dosavadní „úlovek“ ukrajinské armády, pokud jde o prominentní představitele ruského režimu a ruských ozbrojených sil.

Rusové mají ztráty i na straně vojenského velení. Hovoří se o tom, že přišli v důsledku zabití minimálně o 10 generálů. Počet vyšších důstojníků, kteří padli nebo byli vyřazeni z boje v důsledku zranění, sahá někam k tisícovce. A pokud by se potvrdilo, že byl úspěšně zlikvidován blízký spolupracovník Vladimira Putina, bylo by to určitě něco, co by stálo za zmínku.

Riskantní mobilizace

Zmínil jste, že Putin se zatím neodhodlal k tomu, aby vyhlásil mobilizaci. Proč? Co mu v tom podle vás zatím brání?

Je to krok, který by mohl spustit do chodu určitou vnitropolitickou dynamiku, kdy se Vladimir Putin bojí, že by ji neměl zcela pod kontrolou. Mobilizace by také znamenala přiznání, že ruské vedení půl roku „krmí“ vlastní populaci tím, že probíhá nějaká chirurgicky vedená speciální vojenská operace, zatímco mezitím se situace vyvinula do vůbec největšího ozbrojeného konfliktu v Evropě po roce 1945.

Je to tedy krok, který je riskantní a jehož případný užitek by se mohl projevit až v dlouhém časovém horizontu. Můžete nabrat, kolik lidí chcete, ale pokud je nevycvičíte a pokud nebudou mít motivaci, tak jejich přínos, pokud jde o živou sílu na bojišti, bude samozřejmě velice omezený.

Britské ministerstvo obrany také upozorňuje, že Rusko je pravděpodobně v pokročilé fázi plánování referenda o připojení separatistické Doněcké lidové republiky. Pokud už Rusko přistoupilo k tomu, že vede válku, proč potřebuje ještě referendum?

Musím se ohradit proti pojmu referendem. Nejde o žádný právní prostředek, šlo by o dezinformační nebo informační operaci, která by měla za cíl zamaskovat a kvazi-legitimizovat mezitím proběhlou agresi, která se projevila mimo jiné v okupaci těch částí Doněcku, které Rusové vydávají za jakési separatistické území.

Byl by to krok směrem k další eskalaci konfliktu, protože pak by měly z pohledu vnitrostátního práva důvod válku eskalovat třeba do jaderného stadia v případě, že by Ukrajina hodlala tato území deokupovat. Důvodem je to, že by to Rusové mohli považovat za útok na Rusko.

Jan Šír, odborník na Rusko a postsovětský prostor z Univerzity Karlovy | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus