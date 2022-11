Putin umožnil verbování vězňů. ‚Legalizoval stav, který existuje už od léta,‘ míní politolog

Vladimir Putin v pátek podepsal zákon, který umožňuje vojenskou mobilizaci osob, které spáchali vážné trestné činy s výjimkou násilí na dětech, špionáže nebo terorismu. „Odsouzení občané Ruské federace bojovali a neměli žádné jistoty. Teď jim určité jistoty Vladimir Putin dal, protože z nich fakticky udělal legální vojáky,“ řekl Radiožurnálu novinář v Moskvě a politolog Jiří Just. Moskva 20:42 4. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vojáci na frontě odnášejí zraněného kolegu | Zdroj: Reuters

Podle pátečního vyjádření šéfa Kremlu už Rusové v rámci tzv. částečné mobilizace povolali do armády 318 000 mužů a téměř 50 000 záložníků „plní bojové úkoly na Ukrajině“.

Putin vývoj bojů na Ukrajině komentoval vícekrát u příležitosti ruského Dne národní jednoty, a to několik hodin po další sérii raketových a dronových náletů na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, po nichž opět zůstaly dočasně bez proudu více než čtyři miliony obyvatel.

Co vyplývá z toho dekretu, který v pátek podepsal šéf Kremlu a na jehož základě mohou být mobilizováni i pachatele trestných nebo těžkých trestných činů s několika výjimkami? V jaké situaci by tento výnos mohl být naplněn, pokud ta dosavadní fáze mobilizace byla označena za uzavřenou?

On už fakticky je naplněn, protože se jedná o legalizaci stavu, který už existuje od léta letošního roku, kdy nechvalně známá Vagnerova armáda blízkého muže Vladimira Putina Jevgenije Prigožina začala verbovat ve věznicích místní vězně.

A právě na základě těchto naverbovaných vězňů vznikl zvláštní útvar, který je využíván na ukrajinské frontě. Ten by v současné době měl bojovat na severovýchodě Ukrajiny o město Bachmut, který velice tvrdě čelil útokům Vagnerovců, potažmo těch ruských vězňů, kteří byli naverbováni do této žoldácké armády.

Vladimir Putin tímto výnosem tedy legalizoval stav, který byl takový trošku zvláštní, protože odsouzení občané Ruské federace bojovali a neměli žádné jistoty. Teď jim určité jistoty Vladimir Putin dal, protože z nich fakticky udělal legální vojáky.

Evakuace civilistů

Putin při pátečním setkání s prokremelskými aktivisty prohlásil, že je nutné evakuovat všechny civilisty z oblasti nejnebezpečnějších operací na jižní frontě v Chersonské oblasti okupované ruskými vojsky.

Proruská zpráva ve městě Chersonu pak v pátek podvečer vyhlásila čtyřiadvacetihodinový zákaz vycházení a opět vyzvala k evakuaci civilních obyvatel s ohledem na nutnou obranu města.

Jak podávají ruská oficiální média situaci kolem Chersonu a dohady, jestli se okupační jednotky nechystají tuto oblast opustit?

Ruská propagandistická média podávají informace o Chersonu a o evakuaci Chersonu dvojace. Na jednu stranu skutečně popisují, že ukrajinští „nacisté“ útočí na Cherson, že se blíží k Chersonu, že je situace na frontě okolo Chersonu napjatá.

Na druhé straně se hovoří o tom, že by měly být chráněny životy civilistů. Popisují se údajné útoky ukrajinské armády proti civilistům s tím, že by proto místní Kremlem dosazená administrativa měla bránit tyto životy, že proto evakuuje lidi na druhý břeh Dněpru, tudíž do bezpečí.

Samozřejmě jde spíš o propagandu, protože ruská propaganda nehovoří o stavu, v jakém je Chersonská oblast, k jakým bojům tam dochází, jak je ohrožen ukrajinskou armádou. To se můžeme jen domnívat.

Proto spíš tento stav využívá napětí k propagandě a k dosažení svých cílů, aby spíš vykreslil Ukrajinu jako nějakého agresora, který ohrožuje život Rusů po „anexi Chersonu“.