ONLINE: V Rusku našli pohřebiště vagnerovců. Podle médií jsou mezi nimi i odsouzení za vážné zločiny

V souvislosti s válkou na Ukrajině se objevilo nové pohřebiště, kde jsou ostatky zabitých žoldáků Vagnerovy armády, která bojuje na straně Ruska. Neformální vojenská skupina přitom hraje ve válce na Ukrajině stále větší roli – každý desátý voják bojující na Ukrajině na straně Ruska může být její člen, upozorňuje britská stanice BBC. Moskva 21:30 23. prosince 2022

Pohřebiště členů Vagnerovy armády není přímo na Ukrajině, ale blízko jejích hranic v Krasnodarském kraji v Rusku.

U tamější vesnice Bakuskaja je padesát hrobů. Další urny s popelem žoldnéřů zabitých na Ukrajině jsou v kolumbáriu u nedaleké kaple. Informuje o tom web Kavkaz Realii, na sociální síti Telegram se ale k hřbitovu přihlásil i mecenáš Vagnerovy skupiny a blízký spojenec Kremlu Jevgenij Prigožin.

Podle něj sami vojáci vyjádřili přání, aby právě v Krasnodarském kraji našli místo posledního odpočinku. Jejich osudy blíže zkoumal web Kavkaz Realii, který porovnával tabulky hrobů se státní databází a zjistil, že jména pohřbených se pozoruhodně kryjí s údaji lidí odsouzených v Rusku za vážné zločiny.

Jde tedy o lidi, kteří si odpykávali trest například za vraždy, loupežná přepadení nebo žhářství. To, že Vagnerova armáda vítá ve svých řadách také odsouzené zločince, není nic, s čím by se Jevgenij Prigožin tajil. Zprávy o tom, že verbuje vězně, se objevily už někdy v červnu.

Verbování žen

Před dvěma dny na sociální síti Telegram taky napsal, že by mohl začít rekrutovat z ruských věznic i ženy. Mohly by podle něj dělat nejen zdravotní sestry nebo operátorky, ale zapojit se i do sabotážních skupin nebo odstřelovačských týmů.

K Prigožinovým aktivitám ve věznicích se ve středu vyjádřil ruský opoziční politik Alexej Navalnyj. Z vězeňské kolonie v Pokrově asi 100 kilometrů východně od Moskvy vzkázal, že i tam Prigožin hledal nové síly. Neupřesnil, kdy to bylo.

Prigožin podle něj ale přiletěl vrtulníkem a shromážděným „zekům“, jak se říká v Rusku trestancům, nabídl, že jim do půl roku podepíše milost, když půjdou bojovat na Ukrajinu.

V první vlně prý nabídku využilo asi 90 lidí. Prigožin to na dotaz ruské agentury RBK nepopřel. Prohlásil, že Navalnyj a jemu podobní by se měli vydat na Ukrajinu v řadách trestného praporu a ve válce se tam „očistit“.