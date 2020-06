Cesta z krize podle Evropské komise vede přes vakcínu. Chystá se společný nákup pro unijní země

EU se chystá hromadně nakoupit vakcíny proti nemoci covid-19. Navrhla to Evropská komise. Ministři zdravotnictví unijních zemí tento postup po páteční videokonferenci vítají a podporují. Zatím ale žádná z testovaných vakcín neprošla klinickými zkouškami. Podle Komise je vakcína jediným nástrojem, jak předejít další krizi. Brusel 17:24 12. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská komise chce uzavírat smlouvy s možnými dodavateli, i když vakcíny ještě nemají k dispozici. | Zdroj: Reuters

„Jediná skutečná strategie na cestu z krize je vakcína, která bude dostupná po celé Evropě i jinde na světě. Žádný region není v bezpečí, dokud nebudeme v bezpečí všichni. Když budeme postupovat společně, bude to rychlejší, jednodušší a levnější pro nás pro všechny,“ uvedla eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidesová.

Společným nákupem vakcíny se chce Evropská komise vyhnout postupu zemí ze začátku krize. Kvůli nedostatku zdravotnických pomůcek se země v nákupu předháněly a zvyšovaly tím ceny.

Komise také vyzývá všechny možné dodavatele vakcíny, aby co nejdříve vstoupily do jednání. A to i přes to, že vakcínu ještě nemají k dispozici. Smlouvy chtějí komisaři s dodavateli uzavřít předem, aby mezi uvedením na trh a nákupem nevznikla zbytečná prodleva. A zároveň chtějí, aby se výrobci co nejdříve mohli začít připravovat na bezpečnou výrobu vakcíny ve velkém množství.

Rozhodování členských zemí

Podle eurokomisařky Kyriakidesové ale bude záležet na členských zemích, kolik dávek vakcíny budou chtít zajistit. Na jejich rozhodnutí bude i volba z vybraných výrobců. Nemělo by tedy jít o centrální rozdělování vakcíny. Detaily ale komise představí příští týden.

Komise také plánuje nákup strategických zdravotních pomůcek pro případné další krize nebo zřízení tzv. leteckých lékařů. Ti by mohli pomoci nemocnicím ve vytížených regionech.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu považuje druhou vlnu zdravotnické krize jako reálnou. Připouští však, že se druhá vlna může dostavit jen v některých regionech a třeba ani ne současně.