První jednodávková vakcína proti covidu je na obzoru. USA zahájily její schvalování pro nouzové použití

Spojené státy jsou zřejmě několik dní od nouzového povolení první vakcíny proti covidu, u které stačí aplikovat jedinou dávku. Očkování od společnosti Johnson & Johnson, která už má zažádáno o schválení i v Evropské unii, navíc chrání i proti mutacím viru, které se šíří z Brazílie a Jižní Afriky. Potvrzuje to analýza amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Ten si v pátek vyslechne verdikt poradního panelu expertů. Od stálého zpravodaje Washington 7:56 25. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína společnosti Johnson & Johnson | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Podle expertů je důležité vzít v potaz to hlavní, a tedy, že během testování nikdo naočkovaný touto vakcínou kvůli covidu neskončil v nemocnici, ani nezemřel, a to ani mezi seniory, ani v Jižní Africe nebo v Brazílii, kde se testy také konaly a kde už byly velmi rozšířené tamní mutace.

„Opravdu bychom se měli zaměřit na to nejdůležitější – tedy jestli vakcína zachraňuje životy. A ta od Johnson & Johnson je v tom úžasná. Svým příbuzným říkám, ať se jí nechají naočkovat, jakmile budou mít příležitost, až bude schválená a oni se dostanou na řadu,“ sdělil rádiu NPR Ashish Jha, děkan lékařské fakulty Brownovy univerzity.

Plná účinnost nastupuje po čtyřech týdnech od aplikace. Vakcína od Johnson & Johnson je vyhodnocená jako bezpečná, určená pro lidi od 18 let výše. Její výhodou je kromě jediné potřebné dávky také snazší transport a skladování, stačí obyčejná lednička.

Účinnost vakcín

Klíčové je, že podle testů zabraňuje hospitalizacím a úmrtím u variant objevených v Jihoafrické republice a Brazílii. V obou zemích se také testovala, a i když tam její účinnost celkově byla nižší, těm nejvážnějším průběhům nemoci dokázala zabránit.

Průměrně včetně těchto variant měla vakcína Johnson & Johnson účinnost 85 procent proti těžkému průběhu nemoci a 66 procent, pokud započteme i mírný průběh. Třeba v Jižní Africe byla čísla nižší, ve Spojených státech naopak vyšší.

OČKOVÁNÍ V USA Ve Spojených státech je naočkováno zatím 65 milionů dávek, ale obě dosud schválené vakcíny vyžadují dvě dávky, takže plně naočkovaných je šest procent populace. To už ale zahrnuje například zdravotníky. Státy dál stavějí velkokapacitní očkovací centra, s očkováním pomáhá i národní garda. Federální vláda buduje vlastní vakcinační centra s kapacitou až 30 tisíc dávek týdně, lokálně se očkuje například v lékárnách, supermarketech, školních tělocvičnách nebo v kostelech.

Co se týče britské varianty, ta byla ve státech poprvé doložená na konci prosince. Vakcína Johnson & Johnson se testovala dříve, takže sice mohla na tuto mutaci také narazit, ale netestovala se přímo v Británii.

Srovnávat data pro Johnson & Johnson s vakcínami od Pfizeru a Moderny není podle expertů možné, protože se testovalo v jiné době, na jiných místech a s jinými mutacemi. Do Evropské unie, pokud bude vakcína schválená, slíbil Johnson & Johnson dodat 100 milionů dávek do konce června. Stejně tak do USA.

Při slyšení v Kongresu tento týden v úterý jeden z ředitelů firmy Janssen, pod kterou značka Johnson & Johnson spadá, uvedl, že jakmile její vakcínu americké úřady schválí, budou připraveny k odeslání první čtyři miliony dávek. Do konce března by to mělo být 20 milionů.