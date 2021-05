ONLINE: Evropská léková agentura schválila vakcínu Pfizer/BioNTech pro použití u dětí od 12 do 15 let

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pátek doporučila nasazení vakcíny proti covidu-19 firem Pfizer/BioNTech u dětí od 12 do 15 let. Oznámila to na twitteru s tím, že látka by měla být aplikována stejně jako dosud u již schválené kategorie starších 16 let, tedy dvěma injekcemi v rozmezí alespoň tří týdnů.

