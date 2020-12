ONLINE: Evropská léková agentura doporučila vakcínu proti covidu. Do Česka by mohla dorazit v sobotu

Evropská agentura pro léčivé přípravky oznámila, že doporučila vakcínu proti covidu-19 firem Pfizer a BioNTech k podmínečné registraci na trhu Evropské unie.



Aby se mohlo začít látkou očkovat, zbývá jen souhlas Evropské komise. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové bude vydán ještě během pondělí.



Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že vakcína proti covidu-19 by měla dorazit do Česka 26. prosince večer. Půjde o 9750 dávek.



Případný návrh na přesun do páté úrovně PES projedná vláda ve středu. Pokud ho ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) navrhne, opatření proti covidu by chtěl zpřísnit 25. prosince.

Amsterodam/Praha 15:22 21. 12. 2020 (Aktualizováno: 16:11 21. 12. 2020)

„Dosáhli jsme tohoto milníku díky obětavosti vědců, lékařů, vývojářů, dobrovolníků při testování i mnoha odborníků ze všech členských zemí EU,“ uvedla v tiskové zprávě Emer Cookeová, šéfka Evropské agentury pro léčivé přípravky.

„Je to rozhodující okamžik v našem úsilí zajistit Evropanům bezpečnou a účinnou vakcínu,“ uvedla na twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Nyní budeme jednat rychle. Očekávám rozhodnutí Evropské komise do večera,“ dodala.

Vakcína americké farmaceutické firmy Pfizer a jejího německého partnera, firmy BioNTech se po nouzovém schválení podává už mimo jiné ve Velké Británii, Kanadě či USA.

Očkovací látka vyvinutá ve spolupráci firem Pfizer a BioNTech má podle klinických testů až 95procentní účinnost. Údaj se vztahuje k ochraně před covidem-19.

Do jaké míry chrání před nákazou koronavirem SARS-CoV-2, který nemoc způsobuje, zatím není jasné. Přípravek přitom podle výrobců nemá žádné vážné vedlejší účinky. V nejohroženější skupině starších lidí je účinnost 94 procent.

Evropská agentura pro léčivé přípravky ve zrychleném řízení posuzuje také vakcínu americké firmy Moderna. K její podmínečné registraci by se měla agentura vyjádřit 6. ledna.

Očkování ještě letos

„ Je to víceméně formální záležitost," uvedl k možnému schválení vakcíny Evropskou komisí český premiér Andrej Babiš.

Očekává, že schválená vakcína proti covidu-19 od firmy Pfizer by měla dorazit do Česka 26. prosince večer. Půjde o 9750 dávek. Jedná se o další dodávce, která by mohla být doručena do konce roku.

Celkem má Česko objednáno čtyři miliony dávek vakcíny pro dva miliony osob. Očkovat se začne 27. prosince.

Pátý stupeň PES v Česku?

Případný návrh na přesun do páté úrovně opatření protiepidemického systému PES projedná vláda ve středu. Pokud zpřísnění ministr zdravotnictví Jan Blatný s ohledem na vývoj epidemie navrhne, opatření by se měla upravit s účinností od pátku 25. prosince, řekl po úvodní části pondělího jednání vlády novinářům Blatný.

Podle ministra pokračuje nárůst počtu nově diagnostikovaných lidí, což je částečně i důsledek plošného testování.

Blatný uvedl, že situace v nemocnicích je zatím stabilní, nejvíc zatížená jsou zařízení v Moravskoslezském kraji.

„Protože zatím trvá disproporce mezi nárůstem v nemocnicích a nárůstem počtu nově diagnostikovaných, navrhl jsem, aby definitivní rozhodnutí, zda dojde k přechodu do pátého stupně, padlo až ve středu,“ uvedl. Platnost by navrhoval od 25. prosince.