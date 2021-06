Estonsko přišlo o 100 000 vakcín. Na vině je porucha chlazení a selhání výstražného systému

Okolo 100.000 dávek vakcín proti covidu-19 bylo minulý týden zničeno v Estonsku poté, co porucha chlazení způsobila, že v místě jejich uskladnění bylo přes 15 stupňů Celsia. Současně selhal poplašný systém, který neupozornil na poruchu trvající déle než 12 hodin. Na vše se přišlo až poté, co do chladírny vstoupil zaměstnanec, uvedla agentura Reuters s odvoláním na estonské úřady.

