Válečné plány USA se omylem dostaly k novináři. Trumpův poradce ho přidal do skupinového chatu

„Svět se 15. března dozvěděl, že Spojené státy bombardují húsijské cíle v Jemenu. Já jsem však už dvě hodiny před výbuchem prvních bomb zjistil, že útok možná přijde. Věděl jsem to proto, že mi Pete Hegseth, ministr obrany, poslal v textové zprávě válečný plán, který obsahoval přesné informace o zbraních, cílech a načasování,“ píše Jeffrey Goldberg, šéfredaktor amerického časopisu The Atlantic.

Při amerických úderech proti Húsíům v Jemenu zemřelo nejméně 31 lidí, Rusko vyzývá k dialogu Číst článek

Popisuje také, jak ho zástupci z Trumpovy administrativy omylem přidali do utajeného chatu o válečné operaci.

V úterý 11. března obdržel Goldberg žádost o připojení do chatovací aplikace Signal od uživatele označeného jako Michael Waltz. Novinář nejprve nepředpokládal, že jde doopravdy o Michaela Waltze, poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost.

Myslel si dokonce, že by mohlo jít o past na novináře. Žádost nicméně přijal, protože stále doufal, že by to mohl být skutečný prezidentův poradce, který by s ním chtěl sdílet informace o Ukrajině nebo Íránu.

Skupina na Signalu

„O dva dny později mi přišlo upozornění, že jsem byl přidán do chatovací skupiny Houthi PC small group,“ píše Goldberg. Následně tam zaslal Waltz zprávu, že pro následujících 72 hodin zřizuje tým pro koordinaci na Húsije a svolává výbor složený z nejvyšších představitelů národní bezpečnosti, jako jsou ministři obrany, financí a další.

Goldberg dále popisuje, jak se ocitl uprostřed konverzace, kam přispívali vrcholní bezpečností představitelé jako ministr zahraničí Marco Rubio nebo viceprezident J. D. Vance a členové CIA.

7:06 Trumpův zmocněnec hlásá ruskou propagandu. Netuší, jaká území Rusko anektovalo, říká politolog Číst článek

Stále si však nebyl jistý, zda jde o reálné představitele státu. „Nevěřil jsem, že by bezpečnostní vedení Spojených států komunikovalo skrze Signal o svých válečných plánech. A že by poradce prezidenta byl tak lehkomyslný a přidal do skupiny šéfredaktora The Atlantic,“ vysvětluje.

Během následujícího dne, pátku 14. března, se stal Goldberg svědkem toho, jak se účty nesoucí jména představitelů USA dohadují o operaci v Suezském průplavu a sdílejí své názory na onu misi. Vance si například stěžoval, že tím budou USA opět zachraňovat Evropu a že s tím nesouhlasí. Jiní členové ale operaci podporovali.

Po této konverzaci byl sice Goldberg stále velmi opatrný, ale pomalu začínal věřit, že jde opravdu o skutečné představitele americké administrativu. Stále mu ale bylo záhadou jak to, že si přítomnosti novináře nikdo nevšiml.

Útok na Húsije

V sobotu 15. března se Goldberg ve skupině dozvěděl podrobnosti o plánované operaci. Uživatel pod jménem ministra obrany Hegsetha v chatu nasdílel provozní podrobnosti o nadcházejících úderech na Jemen, včetně informací o cílech, zbraních, které by USA rozmístily, a sledu útoků, píše šéfredaktor The Atlantic.

Přišla odpověď pouze od viceprezidenta: „Budu se modlit za vítězství.“ Za dvě hodiny mělo začít bombardování Húsijů, které opravdu přišlo. Do skupiny následně přistály gratulace k úspěšně provedené operaci. Jemenské úřady následně uvedly, že při americkém bombardování zemřelo nejméně 53 lidí.

Michael Waltz | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

„Usoudil jsem, že chatovací skupina Signal byla téměř jistě skutečná,“ píše Goldberg. Skupinu na Signalu opustil a ani poté se ho nikdo neptal na to, kdo byl a co ve skupině dělal. Vládním představitelům následně poslal e-maily, kde chtěl vysvětlení situace.

Mluvčí Národní bezpečnostní rady Brian Hughes potvrdil pravdivost skupiny na Signalu. „Zdá se, že jde o autentický řetězec zpráv, a prověřujeme, jak do něj bylo neúmyslně přidáno dané číslo,“ napsal Hughes Goldbergovi.

Prezident Donald Trump se k případu více nevyjádřil. „Nic o tom nevím,“ reagoval podle BBC Trump.

Bezpečnostní problém

Aplikace Signal se nezřídka používá v komunikaci na vládní národní úrovni, ale je velmi neobvyklé, aby se používala k něčemu jinému než domlouvání schůzek.

25:31 Trump jedná s Putinem i proto, že Spojené státy hledají spojence proti Číně, míní historik Hlaváček Číst článek

Oslovení právníci časopisem The Atlantic se shodli, že by se tajné informace o plánovaných vojenských operacích neměly šířit skrze chatovací kanál a že aplikace Signal není vládou schválena pro sdílení utajovaných informací. Pokud by aktérům konverzace někdo ukradl telefon, existovalo by velké riziko úniku citlivých dat.

Další sporný bod vyvstal v otázce toho, že správce skupiny Waltz nastavil některé zprávy tak, aby se po týdnu smazaly. Textové zprávy o úředních záležitostech by se ale měly uchovávat.

Nejpodivnějším porušením bezpečnosti zůstává samotné přidání šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga do konverzace s vysoce utajovanými informacemi, k nimž by neměl mít přístup.