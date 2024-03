Válka je mír? Ti, kdo používají orwellovský slovník, tak snad činí pouze z nevědomosti, doufá Šír

Válka na Ukrajině rozhodně nekončí, nikdo nemá právo tlačit Ukrajince k příměří, navíc Rusové mají daleko děsivější cíle, tvrdí odborník na postsovětský prostor Jan Šír v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. „Je potřeba řešit akutní problém, který spočívá v tom, že Rusko v rozporu s mezinárodním právem používá sílu a okupuje části některých sousedních zemí. Rusové nenapadli pouze Ukrajinu, předcházela tomu agrese proti Gruzii v roce 2008,“ podotýká. OSOBNOST PLUS Praha 15:28 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Stejně tak v rozporu s mezinárodním právem drží svou armádu v Moldavsku nebo se angažovalo v rozvratu suverenity a teritoriální integrity dalších zemí v sousedství, a to včetně Ázerbájdžánu. Narážím tím na Náhorní Karabach a nejen na něj,“ doplňuje expert z Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

Podle Šíra je také třeba připomínat, že se Vladimir Putin nijak netají dalšími úmysly. „Sám tím také zdůvodňuje poslední, vyhlazovací fázi na Ukrajině. Viděli jsme, že tomu předcházelo ultimátum ruské diplomacie směřované nejen na Ukrajinu, ale i na jinou podobu bezpečnostního uspořádání, kde se smí a nesmí angažovat NATO,“ říká.

Putinův návrh smluv s NATO předpokládal mj. dvojí členství v Alianci. „Na jedné straně by byly členské státy před rokem 1997, na druhé ty, které přistoupily později – a ty by se směly bránit pouze ve chvíli, kdy jim k tomu dá souhlas Rusko.“

Nevidíme náznaky Ruského jaderného útoku. Putin by neměl takto mluvit, řekl mluvčí americké diplomacie Číst článek

„Proto šlo i o ruský nárok na sféru vlivu, což je jeden z atributů, který Rusové schovávají pod eufemismus, podle kterého jsou supervelmocí – a ty plány mj. zahrnují i Českou republiku,“ připomíná Šír.

Prohra Ukrajinců by tak podle něj neznamenala jen konec jejich národa jako takového. „Cokoli jiného než ruská porážka totiž znamená, že se jim ta agrese vyplatila. Také by to byl geografický, teritoriální posun Ruska blíže k našim hranicím. Znamenalo by to povzbuzení pro Putina, aby šel dál, protože mu to prošlo a vyplatilo se.“

„V neposledním případě: kdyby pak na cokoli podobného přistoupilo mezinárodní společenství, byla by to akceptace rozvratu mezinárodního uspořádání založeného na pravidlech. Tím myslím zejména principy a normy mezinárodního práva.“

„Všechno to dohromady vytváří smrtící koktejl. A malý stát, jako je Česká republika, na tomto určitě nemůže nic vydělat. Bez ohledu na to, jestli máme, nebo nemáme rádi Ukrajinu,“ zdůrazňuje.

Tank jako investice a čachry s čísly. Tajemství růstu ruské válečné ekonomiky Číst článek

Válka není mír

Takže ti, kteří volají po míru a příměří, vlastně volají po tom, aby Rusko dostalo zelenou k dalším výpadům? „Je to ještě složitější,“ odpovídá Šír.

„Ti, co takto volají – a úmyslně je nebudu jmenovat – používají orwellovský slovník, že válka je mír. Protože v momentě, kdy bude jediný ruský voják na území Ukrajiny bez zákonného souhlasu ukrajinské vlády, tak tato situace definuje ozbrojený konflikt, tedy i válku,“ pokračuje.

„Pokud někdo válku nazývá mírem, je tu velký problém s tím, jak nakládá s pojmy, jak nakládá s výrokovou logikou. A je pak otázka, proč to dělá – jestli z nevědomosti, nebo je za tím i nějaká další skrytá agenda,“ uzavírá politolog Šír.

Víc si poslechněte v audiozáznamu pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí, audio je v úvodu článku.