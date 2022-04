Sérií cvičení kolem Ruska bychom měli zvýšit tlak, myslí si bezpečnostní analytik Svárovský

Ve skladu pohonných hmot v ruském Belgorodu vypukl požár. Rusko tvrdí, že na něj zaútočily ukrajinské vrtulníky. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov obvinění popřel. Který scénář je pravděpodobnější? A jak nyní pomoci Ukrajině, když Rusko přesouvá své vojenské jednotky z Gruzie? Ve vysílání Radiožurnálu odpovídal bývalý dlouholetý diplomat Martin Svárovský, vedoucí programu bezpečnostních strategií think-tanku Evropské hodnoty. Rozhovor Kyjev/Moskva 21:30 1. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinci prohlížení zničený ruský tank u obce Dmytrivka na severu země | Foto: Oleksandr Klymenko | Zdroj: Reuters

Jak pravděpodobné je, že na sklad zásobníků ropy v ruském Belgorodu zaútočila ukrajinská armáda?

V tuto chvíli mohu říct pouze to, co řekl oficiální zdroj, který jste citovala. Ano, ty zprávy jsou. Existují nějaká videa. Jedno bylo z bezpečnostních kamer. Druhé bylo zřejmě pořízeno z mobilního telefonu. Na videích jsou dvě helikoptéry. Na jednom jsou vidět i rakety S-8, jak vypalují na zásobník.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s bývalým dlouholetým diplomatem a bezpečnostním expertem Martinem Svárovským

Výběr tohoto místa by měl smysl, protože je to kus severně od Charkova, kde v posledních hodinách nastal zajímavý obrat ukrajinské armády. Ze dvou stran tam tlačí na ruské síly, tlačí je zpět k hranicím a může možná dojít i k nějakému obklíčení.

Takže vše nasvědčuje tomu, že to tak bylo. Ale je to čerstvé a je to třeba brát jako informaci, u které potřebujeme čas na definitivní verifikaci.

Z těch záběrů vrtulníků se nedá určit, o čí vrtulníky šlo?

Z těch záběrů - alespoň z těch, co jsem viděl já - to podle mě určit nejde. Ale vše nasvědčuje tomu, že to jsou ukrajinské vrtulníky, protože to bylo ruské území a byly to sklady ropy. Je pravděpodobné, že to tak bylo…

Ale potvrzené to není.

Ano, tak.

Kremlin’s Peskov responds: “The incident certainly cannot be perceived as creating comfortable conditions for ongoing negotiations.”

pic.twitter.com/WLdfmTL3Hz — Oliver Carroll (@olliecarroll) April 1, 2022

V Rusku u západní hranice vzplál sklad pohonných hmot. Podle gubernátora útočily ukrajinské vrtulníky Číst článek

Pokud by to byl útok z ukrajinské strany, tak co by tím Ukrajinci sledovali?

Ten útok za hranici nebyl první, byly tam už útoky menšího charakteru. Útoky lze považovat za legitimní. Souhlasím s ukrajinskou stranou, protože se brání, je bombardovaná. Takže to, že přenese atak na ruské území, je v tuto chvíli potřeba brát jako obranu.

Podle mě je to také součást ukrajinského úsilí přejít do ofenzivy. Myslím, že bychom si to měli vzít jako takový signál, že je tady jedna válčící strana, která válčí proti obrovské přesile, ale přesto se nebojí. A myslím si, že to zatím nevede k větší eskalaci ze strany Ruska, ale spíše to dostává Rusko do čím dál větších problémů, což koneckonců vidíme kolem Kyjeva a Černihiva.

Video reportedly of the two Ukrainian Mi-24 helicopters that took part in the attack on the oil facility in Belgorod. https://t.co/Ue5sVJPPZ8 pic.twitter.com/NRpEAHcc4B — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022

Neodcházejí, přeskupují se

Pokud se zdá, že ruské síly opouštějí oblast kolem černobylské elektrárny, stahují se z některých vesnic v Kyjevské oblasti i z Černihivské oblasti, tak nakolik se dá věřit, že opravdu odcházejí?

Určitě neodcházejí. To je, myslím, teď už jednoznačné. Jde o přeskupování sil. Asi před čtyřmi dny oznámili, že cílem je ještě více zahustit počet jednotek na Donbase. Možná i s cílem obklíčit ukrajinské jednotky na Donbase. Ale myslím, že se ukazuje, že to tak jednoduché není.

Jsou to velké vzdálenosti, které musí od Kyjeva urazit do Donbasu a to, jak ukrajinské síly postupně osvobozují městečka a vesnice kolem Kyjeva - myslím, že bylo osvobozeno teď 20 nebo 30 vesnic -, jak tlačí na ruské síly kolem Charkova, tak to znamená, že přesuny ruských jednotek nejsou vůbec jednoduché. Nadále jim vázne logistika a na severu postoupily nejvíce asi o 100 km. To znamená, kdyby se měly stáhnout jejich síly od Kyjeva, ze severu od Charkova a z jihu od Mariupolu do Donbasu, tak by musely urazit mnoho kilometrů.

ONLINE: Ukrajinská armáda osvobodila třicet měst a vesnic. Rusové obsadili železniční uzel Izjum Číst článek

Takže je to přeskupování sil, v současnosti trochu chaotické, některé síly se přesunuly i do Běloruska, aby se tam doplnily a tak dále. Ale podstatná je jedna věc, ať už se jim podaří dostat včas do Donbasu nebo ne, to je v tuto chvíli otevřená otázka, tak jim nadále zůstává dostatek palebné síly na to, aby mohli města nadále ostřelovat. Ukrajinské obyvatelstvo přes počáteční úspěchy ukrajinské armády bude nadále velmi trpět.

Druhá věc je, že pokud mají Ukrajinci přejít do větší ofenzivy, budou nadále nutně potřebovat zbraně. Slyšíme to od nich každý den. Potřebují letadla, tanky, protileteckou obranu.

Říkám to proto, aby počáteční úspěchy, které vidíme, nevedly k polevení ze strany Západu ve směru podpory ukrajinské armády. Je to přesně naopak. Teď je ta podpora velmi důležitá, teď musí být co nejefektivnější a musíme být schopni ukrajinské armádě dodávat zbraně co nejrychleji.

Britské ministerstvo obrany také uvedlo, že Rusko na Ukrajinu přesouvá své vojenské jednotky z Gruzie. Jak riskantní manévr to pro Rusko je? Připomenu, že tam jsou kritické regiony Abcházie a Jižní Osetie.

Zrovna včera jsem se svým týmem publikoval další návrh, a to je, že bychom měli provést rychlé cvičení v Gruzii na pozvání gruzínské vlády spolu s rozmístěním sil, do kterého by měla být zapojená i naše, britská a polská armáda, abychom zvýšili tlak na Rusko. A bylo by to důležité i z toho důvodu, že 58. brigáda, která je v normálních časech dislokována na Kavkaze, těsně nad Gruzií, je právě tou, která nyní nejvíce trápí Mariupol.

Zájem Rusů opustit zemi od počátku války na Ukrajině roste. Putin je označil za zrádce Číst článek

Využijme toho, že teď už ponechali do velké míry Kavkaz nechráněný, stahují odsud další jednotky. Bude to ještě více odkryté. Myslím, že teď bychom měli, pokud nechceme přímo bojovat a vstupovat do konfliktu, alespoň udělat sérii cvičení kolem Ruska, dejme tomu na Kavkaze, Japonci mohou cvičit kolem Kurilských ostrovů, na severu se může cvičit. Měli bychom tímto způsobem vyvíjet tlak.

A to, že stahují jednotky z Gruzie, že se tam objevili Vagnerovci v počtu zhruba 1000 osob a že tam možná stahují i žoldáky ze Sýrie, tak to je všechno symptomem toho, že jsou v čím dále tím větších problémech. To ale neznamená, že přestanou trápit a napadat ukrajinské civilní obyvatelstvo. Možná právě naopak.