Ukrajinu brání i čečenští bojovníci. ‚Nepřítel je silnější, je jich zkrátka víc,‘ popisuje Aslan

Na obou stranách ukrajinského konfliktu bojují Čečenci. Jedni, takzvaní kadyrovci, na Ukrajinu útočí jako součást ruských invazních vojsk. Ale druzí před nimi Ukrajinu brání. Například ti, kteří na Ukrajinu odešli po čečenských válkách, nebo Čečenci, kteří se na Ukrajině už narodili. Od stálého zpravodaje Kyjev 17:59 2. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolníci z Čečenska, kteří se přidali k ruské armádě před odletem na frontu z letiště v Grozném, leden 2024 (archivní foto) | Foto: Chingis Kondarov | Zdroj: Reuters

S Čečenci jsem se na Ukrajině poprvé potkal v roce 2014 v Doněcku, kam přijeli podpořit proruské separatisty. A nebylo to příjemné setkání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Válečná směna čečenských bojovníků. Natáčel zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín

Po takzvaných zelených mužíčcích a agentech ruské tajné služby FSB dorazila už nemaskovaná ruská armáda a jednotky čečenských bojovníků nebo spíš hrdlořezů. V Doněcku se odlišovali tím, že byli mnohem lépe vyzbrojení a vystrojení. Chodili po zuby ozbrojení a opásaní granáty. Běžní lidé při pohledu na ně raději přecházeli na druhou stranu ulice nebo opouštěli kavárny, pokud do nich Čečenci přišli.

‚Osudu neutečeš‘

Na Ukrajině se ale mezitím už formovaly i síly z řad veteránů čečenských válek, kteří tady našli azyl po krvavém potlačení čečenského odboje v devadesátých letech.

Při explozi na východě Ukrajiny zemřel hodnostář Čajka. Kyjev ho obvinil z kolaborace s Ruskem Číst článek

V Donbasu jsem se sešel s Aslanem, který ve zdejší čečenské diaspoře vyrostl. A teď ji i brání před ruským nepřítelem na nejobtížnějším úseku fronty.

„Situace je napjatá, ale my neustupujeme, zůstáváme na našich pozicích, i když Rusové místy trochu postoupili. Takových jako já je tu hodně. V podstatě všichni, kteří byli násilím vyhnáni z Čečenska, teď bojuji proti ruskému režimu. Já jsem tehdy byl ještě malý, nemohl jsem bojovat, ale válka mě dostihla tady, na Ukrajině. Jak se říká: osudu neutečeš,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Podle Aslana Čečence a Ukrajince mnohé spojuje. „Za prvé je to společný nepřítel a za druhé oba národy jsou velmi svobodymilovné. Proto nechápu Čečence, kteří bojují za Rusko. Podle mě to nejsou správní Čečenci a nemám k nim dobrý vztah. Jsou to zrádci, kteří podporují zlo. My žijeme ve velkých rodinných klanech – v tejpech. Mám příbuzné v Evropě i v Rusku, ale s těmi neudržuju kontakty,“ podotýká.

Silnější nepřítel

O příbuzných v Čečensku Aslan mluvit moc nechce, aby je neohrozil. Zdaleka ne všichni Čečenci totiž podporují současného čečenského lídra Ramzana Kadyrova. Řeč se proto stáčí na aktuální potíže ukrajinské strany.

Čečenci bojují na Ukrajině na obou stranách. Jedny žene do boje Kadyrov, druhé touha po pomstě Číst článek

„Co nám chybí? Zbraně – jak slyším – máme, ale je znát nedostatek munice. Nemáme ale úplný přehled, protože ani ti nahoře nám neříkají všechno. Některé věci zkrátka musí zůstat utajené. Můžu říci to, že nepřítel je bezpochyby silnější než my, je jich zkrátka víc než nás. A jak to skončí? Nejspíš rozhovory. Nebo změnou režimu v Rusku – až bude mít jejich národ opravdu možnost říci své slovo a zaujmout stanovisko,“ myslí si.

Rozhovor s Aslanem přerušuje ruský dělostřelecký útok. Od linie dotyku jsme vzdálení jen pár kilometrů. Aslanovi a jeho ukrajinským kolegům začala další válečná směna.