ONLINE: Ukrajina potřebuje vojáky. Snížení věku pro odvod by ale mohlo zdecimovat celou generaci

V ukrajinské armádě slouží asi milion omlácených a vyčerpaných mužů, mnozí jsou v bojové službě už dva roky. Vojáků, kteří přišli o život nebo utrpěli vážná zranění, jsou desítky tisíc. Zoufale jsou proto zapotřebí noví rekruti. Ukrajina však naráží na zásadní demografické omezení, ke kterému se schylovalo dlouho: má málo mladých mužů, píše list The New York Times. Sledujeme online Kyjev 20:32 12. dubna 2024

Zdraví muži mladší 30 let tvoří páteř většiny armád, na Ukrajině však patří k nejméně početné generaci v novodobé historii. Ukrajina tak musí vyvažovat potřebu čelit neochabující ruské ofenzívě posilováním jednotek a riziko, že zdecimuje celou generaci, píše deník.

Prezident Volodymyr Zelenskyj na začátku měsíce učinil politicky bolestivý krok a snížil věk pro odvod do armády z 27 na 25 let – což je na poměry většiny vojenských odvodů stále pozoruhodně vysoký věk. Například ve Spojených státech mohou být muži odvedeni od 18 let.

Neochota Ukrajiny snížit odvodový věk ještě více odráží přetrvávající vliv historie. Příčiny současného demografického problému sahají více než sto let do minulosti.

Pokles porodnosti

Důsledky první a druhé světové války byly na Ukrajině patrné ještě v 90. letech 20. století. Během obou konfliktů se rodilo méně dětí, což vedlo ke dvěma méně početným generacím dospělých. Tyto úbytky se projevily napříč generacemi a omezily počet obyvatel Ukrajiny o několik desetiletí později.

Rozpad Sovětského svazu v roce 1991 způsobil, že se už tak nepočetná generace ještě více zmenšila, jelikož během hospodářské krize prudce poklesla porodnost. Pokles trval přes deset let, což vedlo k nejméně početné generaci v nedávné historii Ukrajiny.

Tehdy narozeným chlapcům je nyní 18 až 27 let, což je nejlepší bojový věk. Na Ukrajině je však dvakrát více čtyřicátníků než dvacátníků. Předchozí odvody do značné míry chránily mladší generaci. Teď jsou ale způsobilí pro povolání do armády pětadvacetiletí a šestadvacetiletí.

Prudký pokles porodnosti na Ukrajině v prvních desetiletích po rozpadu Sovětského svazu není ojedinělý. Podobný pokles zažilo mnoho postsovětských států včetně Ruska. Ekonomiky dostávaly rány a úmrtnost starší generace mužů prudce rostla, většinou na neléčené kardiovaskulární choroby, alkoholismus a pracovní úrazy.

Demografický problém během současné války je však v případě Ukrajiny výrazně horší než v Rusku. Rusko má celkově téměř čtyřikrát více obyvatel, takže má k dispozici větší počet mužů. A pokles porodnosti byl prudší na Ukrajině.

V devadesátých letech se nad životem na Ukrajině vznášela nejistota ohledně budoucnosti, platy v době hospodářské krize ztrácely hodnotu a úspory mizely. Tato nejistota „ovlivnila reprodukční chování obyvatelstva“, řekl v telefonickém rozhovoru Oleksandr Hladun, zástupce ředitelky institutu demografie a sociálních studií pojmenovaného po Michailovi Ptuchovi.

V roce 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost, měly ukrajinské ženy v průměru 1,9 dítěte. O deset let později porodnost klesla na 1,1 dítěte. Když tyto děti dosáhly věku 20 let, projevil se jejich menší počet nejprve v oblasti pracovní síly. A mnohem důsledněji poté, co Rusko v roce 2022 podniklo invazi na Ukrajinu.

Ohrožení mladé generace

Rozhodnutí prezidenta Zelenského povolat muže od 25 let přináší riziko dalšího zmenšení této už tak nepočetné generace Ukrajinců. A mnozí z omezeného počtu pětadvacetiletých a šestadvacetiletých mužů – kterých je podle vládního odhadu z roku 2022 přibližně 467 000 – už slouží v armádě, žijí v okupovaných oblastech nebo mimo Ukrajinu. Jiní mají typ zaměstnání nebo zdravotní postižení, které je osvobozují od branné povinnosti.

Ukrajinští představitelé se domnívali, že nemají jinou možnost než snížit věk pro odvod do armády. Počet obětí války proti Rusku je vysoký. Většina mužů, kteří se chtěli dobrovolně přihlásit do ozbrojených sil, tak už učinila. Jak rychle ale Ukrajina odvede a vycvičí další potřebné vojáky, není jasné. Stejně jako to, zda budou připraveni před širší ruskou ofenzívou, která se očekává na jaře nebo v létě. „Rozhodnutí bylo přijato - je dobré, ale je příliš pozdě,“ řekl Serhij Hrabskyj, plukovník a komentátor války v médiích.

Už nyní se přitom ukazují důsledky války pro další generaci Ukrajinců. Počet narozených dětí se tam od roku 2021 do 2023 snížil téměř o polovinu. Podle demografů je jedním z důležitých faktorů tohoto poklesu skutečnost, že podle Eurostatu asi 800 000 Ukrajinek ve věku 18 až 34 let uprchlo do zemí Evropské unie. Prozatím tak hraje v ukrajinské demografii větší roli nepřítomnost žen než vojenské odvody mužů.

Nižší odvodový věk však přináší riziko, že se už tak nepočetná generace ještě více zmenší. Přičemž v okupovaných oblastech země Rusko povolává ukrajinské muže do boje proti Ukrajině už od 18 let. Podle Hladuna bude záviset budoucí porodnost na obou faktorech: kolik mužů zemře ve válce na frontě a kolik žen se vrátí z Evropy. Ukrajina však podle něj nemá příliš na výběr a musí povolávat mladší muže do vyčerpané armády. „Co můžeme dělat? Je to válka,“ řekl.