‚Lukrativní byznys‘ jak se vyhnout mobilizaci. Ukrajina cílí na budování důvěry, komentuje analytik

Od začátku ruské invaze se Ukrajincům podařilo vybudovat armádu 700 tisíc vojáků. Někteří se ale všeobecné mobilizaci vyhnuli. Koupili si možnost odejít do zahraničí nebo falešný lékařský posudek. „Je to masivní problém v ukrajinské společnosti," zdůrazňuje pro Radiožurnál odborník na postsovětský prostor Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Rozhovor Praha / Kyjev 20:00 19. srpna 2023

Praktiku tohoto druhu korupce nasvítil případ bývalého šéfa mobilizace pro oděskou oblast Jevhena Borisova, který si s přispěním nekalým způsobem vydělaných peněz pořídil luxusní vilu ve Španělsku. Jak daleko tento korupční skandál – měsíc po jeho odhalení – dospěl?

Opravdu daleko. Přinesl některé dalekosáhlé změny a velkou společenskou reakci, ale také reakci z vládních kruhů. Prezident (Volodymyr) Zelenskyj v minulých dnech dokonce odvolal veškeré šéfy regionálních rekrutačních středisek. Je vidět, že to dosáhlo velmi vysoké politické úrovně. Zároveň vidíme, že na to reaguje ukrajinská společnost.

Možná i kvůli tomu byla představena nová kampaň na rekrutaci a nábor vojáků do ukrajinské armády. Myslím, že je to právě v reakci na tyto pošramocené vztahy a narušení důvěry, která je v dobách války pro ukrajinský stát krajně důležitá.

Dá se odhadnout, kolik lidí se díky úplatku vyhnulo nástupu do armády? Zpravodajský server Svobodná Evropa v sobotu třeba citovala člena nevládní antikorupční organizace z Oděsy Valerija Bolhana, podle kterého je to až 50 tisíc lidí…

Také jsem tohle číslo zaznamenal. Přiznám se, že z mého pohledu bychom tady museli spekulovat. Nicméně tohle jsou možná čísla a odhady, kterými ukrajinská společnost a neziskové organizace disponují. Je vidět, že je to masivní problém v ukrajinské společnosti.

Dokonce přidávají to, že průměrný úplatek měl být ve výši přibližně pěti tisíc dolarů (110 tisíc korun). Poukazují, že je to tedy poměrně lukrativní byznys.

Na což poukazuje i skandál, který se týká bývalého šéfa oděské regionální organizace rekrutačního střediska, který měl podle investigativních výpovědí investovat až pět milionů dolarů do vilového komplexu ve Španělsku. Je to velký problém masového měřítka.

Přezkoumání posudků

Na koho se teď vůbec na Ukrajině vztahuje branná povinnost a kdo z ní má výjimku?

Jsou to všichni muži ve věku 18 až do 60 let. Výjimka je z jednoho jediného důvodu a to zdravotní způsobilosti. Dělí se to na dvě kategorie: buď určitá forma nemoci, nebo potom postižení – zdravotního, mentálního.

Obrana státu proti vyhýbání se vojenské službě je velmi úzce specifikována. Je jasné, že ukrajinský stát potřebuje své muže, aby se co největší počet branců přidával do ozbrojených sil Ukrajiny.

Ještě jsem zaznamenal moment, kdy je pro ukrajinské ženy – které také běžně narukovávají a podporují masivně ukrajinské ozbrojené síly – výklad trochu benevolentnější.

Budou se podezřelé lékařské posudky nyní přezkoumávat?

Tohle je velká otázka. Pokud se bavíme až o 50 tisících, ale možná také daleko, více lidech, kteří se vyhnuli branné povinnosti, možná to bude důvod k přezkoumání.

Ale ukrajinský stát se snaží k tomu přistoupit z druhé strany. Cílí na budování důvěry a pokračování proaktivní kampaně. Protože zejména na samém začátku nové fáze ruské války proti Ukrajině jsme zaznamenali masivní nárůst dobrovolného vstupu do armády, podpory ukrajinských ozbrojených složek nebo jiných přidružených oddílů, teritoriální jednotky obrany nebo pohraniční stráže.

Tam všude dobrovolně vstupovali ukrajinští muži a ženy. Po více než 16 měsících války se tohle proměňuje, trend je v tomto ohledu trochu negativní, ale jsem přesvědčen, že proaktivní nástroje se budou projevovat.