ONLINE: Ukrajinský odpor u Bachmutu je úspěšný, Rusko přesunuje síly do okolních oblastí

Ruské jednotky už neútočí na východoukrajinské město Bachmut stejně zuřivě jako v prosinci. Houževnatý odpor ukrajinských obránců města nutí invazní síly přesunout část své palebné síly do okolních oblastí. S odvoláním na několik ukrajinských velitelů to ve středu napsal list The Wall Street Journal. Rusové podle něj přesunuli obrněná vozidla a dělostřeleckou palbu směrem na nedaleký Soledar.

Sledujeme online Kyjev 18:47 4. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít