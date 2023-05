Petráš: Útoky v Bělgorodské oblasti nutně neznamenají, že by se konflikt přelil na ruskou stranu

V ruské Bělgorodské oblasti pokračují útoky. Podle místní správy na území vstoupily průzkumné jednotky ukrajinské armády. Podle Mychajla Podoljaka z kanceláře ukrajinského prezidenta nemá Kyjev s událostmi v Bělgorodské oblasti nic společného. V samotném Bělgorodu zaznamenala sociální média výbuch v sídle ruské tajné služby FSB. Jak na situaci nahlíží plukovník generálního štábu v záloze z Univerzity obrany v Brně Zdeněk Petráš? Rozhovor Bělgorod 15:31 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V ruské Bělgorodské oblasti pokračují útoky (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia, Profimedia

Jak rozumíte tomu, co se teď děje v Bělgorodské oblasti?

Těžko ověříme, jestli se jedná o vyslané jednotky ukrajinské armády – speciální, průzkumné – či o jednotky, které jsou složené z Rusů, ať už se jedná o tzv. legii Svobody Ruska, nebo další jednotky, které operují a jsou složené převážně z ruského obyvatelstva.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu. Moderuje Lukáš Matoška

Těžko zjistíme i to, zda tyto jednotky nějak koordinuje ukrajinské velení a zda ta činnost, která je prováděna teď na území Ruska, má nějakou souvislost s připravovanou operační činností na ukrajinské frontové linii.

A taková souvislost je podle vás pravděpodobná?

Pokud by tato souvislost existovala, tak se lze důvodně domnívat, že by tato činnost mohla nějak souviset s tím, že hlavním cílem ruské armády je v tuto chvíli dobýt Donbas a získat na něm plnou vojenskou kontrolou.

A to, co se odehrává teď v Bělgorodské oblasti, to znamená v oblasti, která je severně od Charkova a de facto na čáře, která je takovým nárazníkovým pásmem na hranici s oblastí Donbasu, by dávalo logiku.

Pokud by tato činnost nebyla koordinována ze strany Ukrajiny a jednalo by se skutečně o nějakou partyzánskou a diverzní činnost, pak lze těžko očekávat, že by to mělo nějaký zásadní vliv na průběh dosavadního konfliktu.

Kyjev jakoukoli účast na tomto dění z posledního dne odmítá. Nicméně můžeme být svědky toho, že se konflikt přenáší i na ruské území?

Že by se konflikt přelil na ruskou stranu, to určitě v tuto chvíli nelze takhle říci. V každém případě ale jsme a zcela určitě v budoucím období budeme svědky toho, že budou přicházet určité útoky ze strany ukrajinské armády na území Ruska.

Ale v tomto případě, pokud hovoříme o Bělgorodské oblasti, je skutečně potřeba se podívat na to, že tato oblast sousedí přímo s oblastí Donbasu a může vytvářet zájem ze strany ukrajinské armády, aby Ukrajina v této části získala operační iniciativu a zabránila ruským jednotkám v dobytí a kontrole tohoto území.

Není překvapivé, že ruský gubernátor tvrdí, že se jedná o akci sil, které na ruské území pronikly z Ukrajiny? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše. Moderuje Lukáš Matoška.