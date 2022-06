Severodoněck je symbolem odporu Ukrajiny, pro Rusko má zas strategický význam

Město Severodoněck v Luhanské oblasti mělo před ruskou invazí na Ukrajinu asi sto tisíc obyvatel. Neřadilo se tak ani mezi 40 největších ukrajinských měst. Přesto se za poslední měsíc stalo klíčovým bojištěm rusko-ukrajinské války. Prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem června prohlásil, že se v Severodoněcku rozhoduje o osudu celého Donbasu. Proč je to tak, vysvětluje britský týdeník The Economist. Praha 15:19 19. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinci střílí u Severodoněcku z americké houfnice | Zdroj: Reuters

Ve městě jsou uvězněny tisíce lidí. Podle OSN jim docházejí základní potřeby a mnoho z nich se ukrývá v areálu chemického závodu Azov. Začátkem tohoto týdne ruská armáda zničila i poslední most, který do města vedl. Rusové tak znemožnili útěk asi 12 tisícům lidí, kteří v Severodoněcku zbyli.

Už několik týdnů je město jedním z hlavních cílů ruských vojáků. Ti ovládají většinu území. Pro ruská vojska má Severodoněck strategický význam. Vzhledem k nedávné historii regionu je ale také dalším městem, jehož obsazení by bylo výhrou pro ruskou propagandu, protože má i velkou symbolickou hodnotu.

Severodoněck hraje významnou roli v politickém a vojenském konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou už dvě desetiletí. V roce 2004 v Kyjevě vypukly protesty proti zmanipulovaným volbám.

Byli to tehdy právě místní politici v Severodoněcku, kteří se stali klíčovými aktéry v agitaci za nezávislost. Vyhrožovali navíc, že požádají Rusko o vojenskou pomoc.

V roce 2014 lidé v masových protestech známých jako Euromajdan svrhli ukrajinského, prorusky orientovaného prezidenta Viktora Janukovyče.

Rusko poté napadlo Donbas a proruské jednotky okupovaly Severodoněck od května do července. Pak jej ukrajinské síly znovu dobyly. Od té doby zůstávalo město v područí Ukrajiny.

Když ruská armáda 24. února znovu napadla Ukrajinu, plánovala obklíčit ukrajinské síly do pomyslných kleští. Cílem bylo ovládnout veškeré území na sever od Azovského moře až po město Charkov. Když se tento ambiciózní manévr ukázal být nad síly ruské armády, její vedení se rozhodlo k výrazně skromnějšímu sevření.

Rusové teď chtějí obklíčit oblast na jih od Izjumu až po sever města Popasna. Usilují tak o dobytí menšího výběžku, který vyčnívá do území ovládaného Ruskem.

Severodoněck leží na východním okraji této oblasti. Jeho ovládnutí by Rusům otevřelo další přístupovou cestu – i když v žádném případě ne snadnou. Pokud by Rusové chtěli skutečně ovládat celou luhanskou oblast, museli by překročit řeku a zaútočit na sousední Lysyčansk.

Severodoněck je důležitý i pro Ukrajinu. Podle magazínu The Economist mnozí předpokládali, že se Ukrajinci z města stáhnou velmi brzy po zahájení ruské invaze.

Nedaleký Lysyčansk se totiž jeví jako snáze udržitelný. Místo toho ale Ukrajina podnikala protiútoky a snažila se Severodoněck udržet.

Taktika městského válčení

Jedním z cílů Kyjeva je zablokovat ruské síly a získat čas, než dorazí další západní zbraně. Ukrajinská armáda totiž už brzy očekává dodávku amerických raketometů, kterou jí tento týden přislíbil šéf Bílého domu Joe Biden.

Kromě toho se snaží dál vyčerpávat ruské jednotky. Ukrajinské armádě vyhovuje taktika městského válčení, spíše než dálkové dělostřelecké souboje na otevřeném prostranství. Ty naopak preferuje Rusko.

Udržet Severodoněck pod kontrolou Ukrajiny tak dlouho už Kyjev stálo dost úsilí i životů. Má to ale i symbolický význam. Od roku 2014, kdy Luhanská lidová republika vyhlásila nezávislost, je Severodoněck neformálním správním centrem celé oblasti.

Přijalo také mnoho uprchlíků z míst ovládaných separatisty a jeho obyvatelé tak posílili svou ukrajinskou identitu.

Před válkou byl Severodoněck čisté a útulné malé město. Dnes jsou z něj z velké části jen trosky. Ukrajinští obránci a několik stovek civilistů se drží v průmyslovém závodě Azov na západě města.

Přesto je Severodoněck i nadále symbolem odporu ukrajinské armády a bude zřejmě ještě trvat, než se jedné nebo druhé straně nadobro podaří získat ho pod svou kontrolu.