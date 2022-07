ONLINE: Ukrajinci v Doněcku se musí před zimou evakuovat. ‚Nepřítel ničí vše, co by mohlo dodat teplo‘

Ukrajina před začátkem topné sezony vyhlásí povinnou evakuaci obyvatel z neokupovaných částí Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to v sobotu oznámila ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. „V Doněcké oblasti zcela chybí plyn, opravili jsme všechny plynovody, které se daly opravit, ale bohužel nepřítel znovu a znovu ničí vše, co by mohlo lidem v zimě dodat teplo,“ prohlásila. V oblasti podle ní nejsou ani spolehlivé dodávky elektřiny.

