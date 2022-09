EU bude Ukrajině dál pomáhat v obraně proti Rusku, řekla von der Leyenová. Se Zelenskou vyráží do Kyjeva

Evropská unie bude dál solidárně pomáhat Ukrajině v její obraně proti ruskému agresorovi a nepoleví v sankcích vůči Rusku. V tradičním poselství o stavu EU to ve středu řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která si jako čestného hosta do Štrasburku pozvala ukrajinskou první dámu Olenu Zelenskou. S ní vyrazí do Kyjeva, aby o návrzích další evropské pomoci diskutovala s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

