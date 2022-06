Prohledaná historie mobilu a rány pěstí. Co musí lidé podstoupit, když chtějí opustit okupované území

Ukrajinci, kteří chtějí opustit města pod ruskou nadvládou, nemohou odejít, aniž by podstoupili děsivý proces zvaný filtrace. Ruští vojáci civilistům prohledávají telefony a lustrují historii na sociálních sítích. V případě, že v zařízení najdou jakákoliv slova na podporu Ukrajiny, uštědří jejich majitelům tvrdé rány. V krajním případě jsou pak Ukrajinci posíláni do Ruskem okupovaných oblastí, jejich rodiny ale nic netuší. Záporoží 12:07 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační snímek | Zdroj: Reuters

Andrej se úzkostně díval, jak ruští vojáci připojili jeho telefon ke svému počítači a pokoušeli se obnovit některá data. Osmadvacetiletý úředník v oblasti marketingu se začátkem března pokusil opustit Mariupol. Obezřetně smazal všechno, co by Rusové mohli použít proti němu, tedy veškeré konverzace o ukrajinsko-ruském konfliktu nebo fotografie zachycující zdevastované město po neúprosném ostřelování.

Internetové připojení v Mariupolu, jednom z nejrušnějších přístavů na jihu Ukrajiny, bylo však kvůli ruskému obléhání přerušeno. Andrej tak nebyl schopný stáhnout ze sociálních sítí všechny příspěvky. Pamatoval si, že během prvních dnů války sdílel protiruská hesla a projevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Vojáci se na úředníka zaměřili od první chvíle, kdy ho poprvé uviděli ve frontě lidí čekajících na filtraci v malé vesnici Bezimenne na východě Mariupolu, a to kvůli jeho plnovousu. Rusové se domnívali, že Andrej patří k radikálnímu azovskému pluku. Když se ho zeptali, zda jeho jednotky zabíjí ruské vojáky, Andrej pouze odpověděl, že nikdy nesloužil v armádě. Okupanti to ale prý nechtěli slyšet, řekl muž stanici BBC.

Když poté procházeli jeho telefon, ptali se Andreje na jeho názor na Zelenského. Muž opatrně řekl, že je podle něj v pořádku. Vojáci chtěli vědět, co tím myslí. Andrej pokračoval, že Zelenskyj je jen další prezident, který se výrazně neliší od svých předchůdců. Nakonec ale uvedl, že se o politiku nezajímá, což vojákům stačilo. Poslali ho čekat ven před stan, kde se Andrej setkal se svou babičkou, matkou a tetou, které již dostaly povolení k opuštění Mariupolu.

Začala převýchova

O pár minut později se Andrej vrátil do stanu, za stolem sedělo pět úředníků, tři z nich v kuklách. Ukázali mu video s projevem Zelenského, které Andrej sdílel na instagramu na začátku března s komentářem „Prezident, na kterého můžeme být pyšní. Vraťte se se svou válečnou lodí domů!“. Jeden z Rusů se na něj obořil s tím, že podporuje nacistickou vládu, a udeřil ho do krku. „Potom jsem dostal výprask,“ řekl Andrej.

„Přemýšlel jsem, jestli by nebylo lepší, kdybych ztratil vědomí, než dál snášet tu bolest,“ popsal mladý muž pokračující vlnu úderů. Přesto byl ale rád, že zůstává na Ukrajině a že ho Rusové neposlali pryč od jeho rodiny. Ukrajinské úřady totiž uvádí, že tisíce občanů napadené země jsou v průběhu filtrace posílány do „nápravných zařízení“ v Ruskem okupovaných oblastech. Jejich rodiny přitom netuší, kde a proč jsou jejich blízcí vězněni. „Byl jsem naštvaný. Ale zároveň jsem věděl, že na tom můžu být mnohem hůř,“ uvědomil si Andrej.

Jeho matka se během výslechu pokusila dostat do stanu, ale vojáci ji zastavili. „Byla hodně nervózní. Vojáci jí řekli, že začali s mou převýchovou a že si nemá dělat starosti,“ řekl Andrej s tím, že jeho utrpení pokračovalo další dvě a půl hodiny. Okupanti ho nutili k natočení videa, kde měl říct „Sláva ruské armádě“. „Nakonec se mě zeptali, jestli si uvědomuju všechny chyby. Samozřejmě jsem řekl, že ano,“ přiznal Andrej.

Po něm do stanu šel muž, který dříve sloužil v ukrajinské armádě a měl několik tetování. Vojáci ho okamžitě svalili na zem a začali ho mlátit. „Ani se ho na nic nezeptali,“ uzavřel Andrej.

Čtyři rány do obličeje

Telefon zabavili ruští vojáci také Dmytrovi, který se pokoušel opustit Mariupol na konci března. Čtyřiatřicetiletý učitel dějepisu v jedné konverzaci s kamarádem použil slovo „rusista“, tedy kombinaci slov Rusko a fašista. Za to dostal několik facek a kopanců. Se čtyřmi dalšími Ukrajinci ho Rusové převezli na policejní stanici ve městě Nikolske asi dvacet kilometrů od Mariupolu. „Nejvýše postavený úředník mi dal čtyři rány pěstí do obličeje, byla to součást procesu,“ řekl BBC Dmytro.

Vyšetřovatelé mu řekli, že učitelé jako on šíří proukrajinskou propagandu. Zeptali se ho také, co si myslí o událostech z roku 2014, kdy Rusko obsadilo Krym a začalo podporovat proruské separatisty v Doněcku a Luhansku. Dmytro odpověděl, že konflikt je známý jako ukrajinsko-ruská válka. „Odpověděli mi, že Rusko se v tom neangažovalo. Ptali se, jestli souhlasím s tím, že to byla ukrajinská občanská válka,“ dodal mladý učitel.

V jeho mobilu pak vojáci našli také fotku knihy s titulem obsahujícím písmo H. „Máme tě,“ radovali se. Ruský prezident Vladimir Putin totiž tvrdil, že válka na Ukrajině si klade za cíl denacifikovat zemi. Vyšetřovatelé věřili tomu, že kniha je o diktátorovi nacistického Německa Adolfu Hitlerovi.

Následující ráno převezli Dmytra spolu se dvěma ženami do vězení v separatisty kontrolované vesnici Starobeševe v Doněcké oblasti. V cele napočítal muž 24 lidí. Po čtyřech dnech podrobných výslechů mohl učitel opustit vězení, dostal povolení odejít na území kontrolované Ukrajinou.

Nástroj okupace: bolest

Ukrajinské úřady uvedly, že ruské síly a Ruskem podporovaní separatisté provádí filtraci obyvatel na okupovaných územích a následně je prověřuje ruská armáda a donucovací orgány. Rusové se zde zaměřují především na muže v produktivním věku, u kterých kontrolují, zda nemají modřiny na prstech a ramenou, které by mohly naznačovat nedávné použití zbraní. Vyšetřovaní muži i ženy se tak často musí svléknout do naha, potvrdili očití svědci. Ukrajinská právnička v oblasti lidských práv Oleksandra Matvijčuková, která vede neziskovou organizaci Centrum pro občanské svobody v Kyjevě, řekla, že i když tento proces v některých případech není násilný, stále je nelidský. „Tahle vyšetřování neprobíhají za vojenskými účely. Rusové se snaží obsadit zemi pomocí nástroje, kterému říkám nesmírná bolest civilních lidí,“ uvedla právnička. Andrej a jeho rodina se nakonec dostali do Německa. Muž věří, že Rusové používají filtraci, aby dokázali svou absolutní moc. Vojáci se podle něj chovali, jako by to byl druh zábavy, něco k ukojení vlastního ega.