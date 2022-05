Rusko a Ukrajina bojují o důležitý bod v Černém moři. ‚Kdo získá Hadí ostrov, ovládne válku,‘ varuje expert

V ohrožení by se však neocitla pouze Ukrajina, ale i jižní křídlo NATO. Hadí ostrov se totiž nachází pouze 45 kilometrů od Rumunska, které je součástí Severoatlantické aliance. Pokud by Rusko dokázalo umístit na ostrově protivzdušný raketový systém S-400, došlo by ve válce podle britského námořního analytika Jonathana Benthama k zásadnímu zlomu.

U Hadího ostrova hoří ruská fregata, uvedla ukrajinská média. Moskva o žádném incidentu neví Číst článek

Také podle rumunského historika Dorina Dobrincua by se Rusko dostalo do výhodné pozice. „Je to velmi důležité pro rumunskou vládu a lid, ale také pro celou alianci. Rusko by tak získalo možnost zničit města a vojenské cíle na východě našeho území,“ varoval historik. NATO proto od začátku války posílilo rumunské hranice, na místo vyslalo belgické a francouzské síly.