Ukrajinská ofenziva ještě nezačala v plné síle. Hledají se slabiny v ruské obraně, říká novinář Syč

Ukrajinská armáda uvalila informační embargo na veškeré operace, které provádí v rámci protiofenzivy. Cílem je osvobození všech okupovaných území a obnovení hranic z roku 1991, jak ale upozorňuje ukrajinský novinář Vitalij Syč, je velmi obtížné zjistit, jak úspěšná zatím je. „Jisté je, že začala, ale pochybujeme o tom, že už běží v plné síle. Spíš jde o testování výpadů ve třech různých směrech, kde se hledají slabiny v ruské obraně," soudí. Kyjev 21:05 15. června 2023

Za poslední týden prý Ukrajinci osvobodili asi 100 kilometrů čtverečních, což se může zdát jako pomalý postup. „Když si ale vzpomenete na to, jak Rusové postupovali u Bachmutu, tak to bylo ještě pomalejší. Šlo o několik kilometrů za osm měsíců. Za každých 48 centimetrů padl jeden člověk,“ srovnává Syč.

Na ruské zdroje se podle něj nelze vůbec spoléhat, protože Rusové včetně prezidenta Vladimira Putina takřka neustále lžou. Sami sice během invaze ztratili tisíce tanků a další techniky, nyní ale prakticky celá země oslavuje poškození jednoho tanku Leopard 2, který ze všech stran ukazují v médiích.

„Je to informační válka. Četl jsem vyjádření jednoho střízlivě uvažujícího ruského analytika, který říkal, že jestli je tohle všechno, co může Rusko ukázat jako důkaz ukrajinských ztrát, tak je ve skutečnosti ukrajinská protiofenziva velmi úspěšná,“ poznamenává novinář.

Střípky pravdy je podle něj možné získat i ze zpráv ruských vojenských bloggerů, což jsou zpravidla ultranacionalisté a podporovatelé války.

„V případě, že desítky z nich ve stejný čas připouštějí, že ustupují a že mají nějaké problémy, tak se to jistě děje. Když nastane chaos a jejich informace se různí, tak to znamená, že jsou překvapení a děje se něco významného. A když říkají totéž a používají shodná slova, tak je to celé řízené z Kremlu,“ vysvětluje.

Obnova za tři roky

V posledních dnech Rusko opět zesílilo vzdušné útoky na ukrajinská města. Podle Syče je za tím snaha zabránit tomu, aby Ukrajina použila západní systémy protivzdušné obrany poblíž fronty, a zároveň Rusové chtějí Ukrajince terorizovat. Ne všechna města jsou totiž chráněna tak dobře jako Kyjev.

„Chtějí domácímu publiku ukázat, jak jsou mocní, že dokážou ničit ukrajinská města. Rusům se to z nějakého důvodu hrozně líbí. Několik měsíců popírali, že bombardují města a civilisty, ale pak provedli zásadní obrat a když neměli žádná jiná vítězství, tak začali ukazovat rozbombardovaná města,“ konstatuje.

V souvislosti se zničením přehrady Nová Kachovka se ukrajinský novinář podivuje nad debatami, kdo že za výbuchem stojí. „Ten zločin byl tak hrozný a obrovský, že asi bylo pro mnoho lidí na světě těžké z toho přímo obvinit Rusy. Ten zmatek mě ale opravdu šokoval. Když někdo střílí rakety na ukrajinská města, tak nikoho nenapadne spekulovat, zda to nedělají sami Ukrajinci. Tak proč pochybovat v tomto případě?“ ptá se.

„Rusové kontrolovali tuto přehradu asi rok. Nastražili tam výbušniny, to všichni věděli. A hlavně Ukrajinci neměli žádný motiv, vždyť to je jejich země. Rusové k tomu měli vojenský důvod, protože tím výrazně ztížili podmínky pro ukrajinskou protiofenzivu. Pro nás je to tedy jasné. Rusové spáchali řadu hrozných zločinů a tohle je další z nich,“ dodává.

Ukrajinci se prý obávají toho, v jakém stavu budou osvobozená území. Města na východě jsou těžce poničená, například Bachmut vypadá hůře než Stalingrad za druhé světové války. Rychlost obnovy proto bude záviset na pomoci ze zahraničí.

„Mluvil jsem s vicepremiérem pro rekonstrukci Ukrajiny Oleksandrem Kubrokovem a ptal jsem se ho, kolik let podle něj potřebujeme k obnově ekonomiky a infrastruktury na předválečnou úroveň. Zda to bude pět let nebo snad osm? A překvapilo mě, když řekl, že pokud dostaneme veškerou slíbenou finanční pomoc, tak to zvládneme za tři roky,“ uzavírá Syč.

Poslechněte si celý rozhovor v nahrávce výše.