Okolím Kyjeva otřásají exploze. Útok řízenou střelou si v Žytomyru vyžádal civilní oběti

Nejméně dva lidé zemřeli při leteckém úderu v úterý večer v ukrajinském Žytomyru západně od Kyjeva, uvedla ukrajinská státní služba pro mimořádné události. Podle poradce ukrajinského ministerstva vnitra Antona Heraščenka byl úder proveden z běloruského území řízenou střelou Kalibr a vyžádal si čtyři oběti. Úder cílil na vojenskou základnu, zasáhl ale i obytné domy, doplnil poradce. Na místě probíhají záchranné operace. Kyjev 2:54 2. března 2022

„Záchranáři se snaží pomoci těm, komu je ještě možné pomoci,“ napsal Heraščenko. Mezi oběťmi je podle něj i dítě. Záchranáři prohledávají sutiny zasažených domů, pod nimiž jsou nejspíše přeživší. Zasaženo bylo deset domů, z nichž tři začaly hořet. Poškozena byla i budova místní nemocnice.

Z informací CNN a BBC dále vyplývá, že ruské rakety zasáhly v dalším městě Borodjanka, které se nachází přibližně 50 kilometrů centra od Kyjeva, dva obytné domy. V důsledku ostřelování se zřítily části výškových budov a očití svědci hovoří o lidských obětech. Videa na sociálních sítích ukazují zničené domy, zatím ovšem není možné ověřit zda došlo ke ztrátám na životech, píše CNN.

В поселке Бородянка в Киевской области в результате обстрела обрушились части многоэтажек. Очевидцы говорят о жертвах. Мы собрали рассказы и кадры с места. В министерстве обороны России продолжают утверждать, что Россия не ведет огонь по жилым домам, а только по военным объектам. pic.twitter.com/FGZVId5ap3 — bbcrussian (@bbcrussian) March 1, 2022

Ostřelování Kyjeva

Ruské síly začátkem úterní noci podnikly letecký útok na Vyšneve - jen dva kilometry od Kyjeva. Informoval o tom zpravodajský portál Kyiv Independent s odvoláním na informace ukrajinské Státní služby pro speciální komunikaci. Pod útokem jsou také přímo některé části Kyjeva, například historická čtvrť Kurenivka, a oblast poblíž mezinárodního letiště Kyjev-Žuljany, doplnil portál prostřednictvím svého účtu na twitteru.

Ruské agresi neušel například ani památník ukrajinského holokaustu v Babím Jaru, který byl zasažen třemi raketovými střelami. Vrchní ukrajinský rabín Moshe Reuven Azman odsoudil útok na svém facebookovém profilu a přirovnal ruské agresory k nacistům.

Podle deníku The New York Times hlavním ukrajinským městem otřásly výbuchy v úterý zhruba ve 22:40 místního času (21:40 SEČ). Zatím podle něj není jasné, co bylo jejich cílem. Také stanice CNN napsala, že v blízkosti Kyjeva se ozvalo několik výbuchů. Ruská armáda v úterý dopředu avizovala svůj záměr podniknout během noci na dnešek útoky na kyjevské centrum informačních a psychologických operací a na objekty tajné služby SBU.