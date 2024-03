Válka na Ukrajině nemá vojenské řešení, míní šéf slovenské diplomacie Blanár

Ministři zahraničí Visegrádské skupiny se v Praze sešli uprostřed dohadů, jestli tato skupina stále zůstává jednotná a akceschopná, nebo se kvůli odlišným názorům na pomoc Ukrajině definitivně rozpadla. „Je přirozené, že každá země má svůj suverénní postoj k citlivým otázkám, navzdory tomu, že jsme spolu v Evropské unii, NATO a v jiných organizacích. A to je třeba respektovat,“ deklaruje slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Interview Plus Praha 16:00 22. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mezi členskými státy podle něj stále trvá zájem vzájemně se podporovat, přestože mají na některé otázky odlišné názory:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Juraj Blanár, slovenský ministr zahraničí a místopředseda slovenské vládnoucí strany SMER. Poslechněte si celé Interview Plus

„Třeba válka na Ukrajině. Shodujeme se v 90 procentech – to, co udělala Ruská federace s Krymem a útokem na Ukrajinu, je v rozporu s mezinárodním právem. Jsme za Ukrajinu demokratickou, nezávislou, suverénní a v mezinárodně uznaných hranicích. To se nemění. Ale máme jiný pohled na to, jak ten konflikt dopadne a co se stane,“ uvádí.

Slovensko už proto nebude Ukrajině dodávat žádné zbraně z armádních zásob a podporuje jakékoli mírové jednání. „Dva roky nám ukázaly, že to nemá vojenské řešení. Ale respektujeme, že Polsko a Česko mají jiný názor,“ dodává.

Blanár přitom poukazuje na to, že Slovensko dosud poskytlo Ukrajině pomoc v celkovém objemu 0,7 procenta HDP, což je prý více, než dala Česká republika, a srovnatelné s pomocí Polska.

‚Víkend na Slovensku pro vyřešení míru na Ukrajině.‘ Slovenští kandidáti na prezidenta se utkali v debatě Číst článek

Šlo mimo jiné o stíhačky MiG-29, protiletadlový systém S-300, obrněná vozidla a vrtulníky, od Evropské unie ale země obdržela jen zlomek slibovaných refundací.

I nadále také Slovensko hodlá poskytovat humanitární pomoc, pomáhat s odminováním a obnovou energetické infrastruktury a plánuje železniční trať spojující Košice s Kyjevem.

Naše vztahy nelze rozbít

V rámci NATO zaznívají hlasy volající po tom, aby státy zvýšily výdaje na obranu až na tři procenta HDP, Slovensko se ale podle Blanára bude držet aliančního závazku ve výši dvou procent.

„A my to musíme udělat, protože předcházející vlády absolutně vyprázdnily sklady naší armády. Musel jsem svým kolegům z V4 poděkovat, že chrání naše nebe, protože oni dali všechno pryč,“ upozorňuje s tím, že přislíbené protiletadlové systémy spojeneckých zemí se přesouvají pryč a slovenská strategická infrastruktura zůstává nechráněna.

Nebudu měnit názor na válku na Ukrajině, protože si to přeje Fiala, prohlásil slovenský premiér Fico Číst článek

Česká vláda nedávno se nedávno rozhodla pozastavit společná zasedání, a to kvůli odlišným názorům na válku na Ukrajině. Blanár k tomu poznamenává, že slovenská vláda nyní paradoxně chystá společné jednání s ukrajinskou vládou.

„Vyhodnotili jsme si to tak, že mohlo jít o pokus vstoupit do kampaně před prezidentskými volbami, protože lídr opozice Michal Šimečka byl okamžitě přijat premiérem Petrem Fialou. Ale nebudu dále pokračovat, protože česko-slovenské vztahy jsou tak unikátní, že je nemůže rozbít žádná politická reprezentace,“ míní.

Blanár dále zdůrazňuje, že Slovensko se jasně definuje jako součást Evropské unie a Severoatlantické aliance: „Na tom nebudeme nic měnit. Je to náš životní prostor, který nám dává možnost rozvíjet se ekonomicky a zároveň nám zajišťuje bezpečnost.“

Sešel by se znovu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.