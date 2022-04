Německo bylo naivní, když udržovalo vstřícné vztahy s Ruskem, míní šéf největší frakce europarlamentu

Evropská unie musí podle Evropské lidové strany, největší frakce Evropského parlamentu, vybudovat společnou kybernetickou a také protiraketovou obranu. Předseda frakce a německý europoslanec Manfred Weber to uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál v Praze, kde tento týden jednají členové frakce z celé Evropy. Weber také prohlásil, že Německo bylo v minulosti se svým vstřícným postojem k Rusku naivní. Praha/Brusel 8:25 29. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manfred Weber | Zdroj: Profimedia

„V posledních letech byl německý přístup k Rusku naivní a chybný. O tom není pochyb. Doufali jsme, že to bude dobré, že se věci budou vyvíjet mírově. A to i po anexi Krymu. Skutečně to bylo naivní,“ litoval v rozhovoru Manfred Weber, zástupce německé opoziční CSU, která byla do loňského prosince ve vládě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S Manfredem Weberem mluvila Zdeňka Trachtová

Úzké vztahy s Ruskem podle něj vznikly už před lety za vlády bývalého kancléře Gerharda Schrödera, který dnes působí jako proruský lobbista. A byla to chyba, myslí si Weber.

„Myslím, že do budoucna bychom měli na evropské úrovni mnohem více naslouchat radám zemí střední a východní Evropy. Protože například baltské země vždy jasně kritizovaly tento naivní politický přístup k Rusku. Po této lekci jim v budoucnu musíme víc naslouchat,“ prohlásil Weber.

Současná vláda sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze se dlouho zdráhala poskytovat ukrajinské armádě těžké zbraně. Podle Webera ale Německo musí Ukrajincům poslat veškerou techniku, o kterou žádají.

„Pro mě a pro naši frakci je jasné, že zkrátka musíme dodat to, co Ukrajinci potřebují. Nerozlišovat mezi těžkou vojenskou technikou a další technikou. Ale jednoduše dodat přesně to, o prezident Zelenskyj žádá.“

Jeden protiraketový systém

Weber proto ocenil změnu postoje německé vlády. Tento týden totiž ministryně obrany Christine Lambrechtová uvedla, že Německo poskytne Ukrajině padesát strojů samohybného protiletadlového systému Gepard.

Na otázku, jak válka promění fungování celé Evropské Unie, Weber odvětil, že by unie měla co nejdříve vytvořit společnou kybernetickou obranu a také společný protiraketový systém.

Scholzovo selhání? Postoj vůči Ukrajině je problematický pro spojence, vadí i v Německu Číst článek

„Nedává smysl mít jen národní protiraketové systémy. Bylo by mnohem efektivnější a pro daňové poplatníky také mnohem levnější, pokud bychom vytvořili jeden protiraketový systém pro celou Evropskou unii.“

Případná americká základna v Česku či jiné zemi střední nebo východní Evropy je podle lídra Evropské lidové strany na rozhodnutí členských států. Připustil ale, že Evropa vděčí Americe za dosavadní bezpečí. „Musím ale říct, že dnes Evropská unie může žít v míru a svobodě jen díky jadernému štítu z USA. To si přiznejme. Jinak by Ruskové už využili naše slabiny. Dnešní státy EU nejsou schopny ubránit se samy.“

Webrova frakce je největší ze sedmi politických skupin v současném Evropském parlamentu. Sdružuje 187 ze 704 členů parlamentu, a to zejména z pravicově a konzervativně orientovaných stran. Za Česko jsou v Evropské lidové straně europoslanci TOP 09 a KDU-ČSL.