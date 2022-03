Z Mariupolu odjelo prvních 160 osobních aut s uprchlíky. Zničeno je až 80 procent obytných domů

Po několika dnech se ozval poradce starosty obleženého Mariupolu Petro Andrjuščenko. Potvrdil, že z města v pondělí odjelo prvních 160 osobních aut s uprchlíky směrem na Berďansk, který je ale pod kontrolou ruské armády.

Situace ve městě je podle Andrjuščenka katastrofální, ruská vojska zničila až 80 procent všech obytných domů a prakticky srovnala se zemí východní sídliště, kde před válkou žilo 130 tisíc lidí. Rusko také vybombardovalo poslední obchod ve městě a lidé pijí dešťovou vodu.

Mrtvé pohřbívají ve dvorech nebo je nechávají ležet na ulicích, protože se k nim nedá dostat. Poradce starosty Mariupolu odhaduje, že skutečný počet obětí může dosáhnout deseti tisíc. Ve městě podle něj zůstává 350 tisíc obyvatel.

V pondělí Ukrajina podle vicepremiérky Iryny Vereščukové plánovala evakuaci civilistů z obléhaných či ostřelovaných měst deseti humanitárními koridory. Ruské ministerstvo obrany v pondělí uvedlo, že z deseti koridorů nakonec Kyjev akceptoval jen tři, a to ty, které nevedly do Ruska.

Na dohodu o humanitárních koridorech přistoupily Moskva a Kyjev už na začátku března, snahy o evakuaci ale mařilo porušování příměří, ze kterého se obě strany obviňovaly navzájem.

🚨 I've geolocated this drone video which shows terrifying destruction this morning following a night of destructive shelling on the citizens of Mariupol, Ukraine.



📍The video begins from 47°05'43"N 37°29'58"E



Reports of thousands of civilians killed. pic.twitter.com/RPUgi3ZuX7